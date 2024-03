6. März: So wird der Mittwoch für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Du projizierst gerade deine persönlichen Wünsche auf andere Menschen. Jetzt ist nicht die Zeit, sich in große Diskussionen zu verwickeln. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass du Zeit für dich selbst brauchst; denke nicht weiter über deine momentanen Sorgen nach, du bist überarbeitet.

Hüte dich vor deiner Impulsivität, du könntest zu früh sprechen. Erfreuliche Begebenheiten kommen zu einem günstigen Zeitpunkt.

Stier

Heute wirst du dich besonders lebendig und dynamisch fühlen. Die Begegnungen des heutigen Tages werden angenehm verlaufen und dein Selbstvertrauen steigern. Du solltest versuchen, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Geist und Körper, Arbeit und Entspannung zu finden… Höre auf deinen Körper.

Dein deduktiver Geist wird immer schärfer, und aus diesem Grund werden Menschen deine Nähe suchen, um deine Meinung zu hören.

Zwillinge

Gespräche führen in letzter Zeit zu Kontroversen. Lass dich nicht von deinen Emotionen überrollen, gewinne Abstand. Deine Naschsucht führt dich in Versuchung, kalorienreiche Nahrung zu dir zu nehmen; denke an deine Figur! So wirst du auch an Energie gewinnen.

Du wirst heute im Mittelpunkt der Handlungen stehen, was dich motivieren wird. Gönne dir jedoch auch etwas Freizeit.

Krebs

Klare und entschlossene Ideen sind das Gebot der Stunde, also befreie dich von deinen Zweifeln. Deine gute Laune ist ansteckend. Du wirst deine Ausdauer unter Beweis stellen müssen. Glücklicherweise bist du gut in Form, aber achte darauf, dass du auf eine ausgewogene Ernährung achtest.

Du bist heute im Auge des Orkans, was dich dynamisch werden lässt. Trotzdem solltest du versuchen, im richtigen Moment zu entkommen.

Löwe

Dein Sinn für Humor genügt, um eine Auswahl in deinem Bekanntenkreis zu treffen. Sei vorsichtig, nicht zu gefühlskalt zu erscheinen. Du brauchst Bewegung, aber vermeide allzu plötzliche Bewegungen, besonders beim Umgang mit elektrischen Geräten.

Erschöpfe dich nicht, indem du andere um jeden Preis überzeugen willst. Erledige deine eigenen Sachen, ohne auf die Zustimmung deiner Mitmenschen zu warten.

Jungfrau

Du wirst einige spannende neue Kontakte knüpfen, und Türen werden sich dir öffnen… neue feste Freundschaften profilieren sich am Horizont. Du verschwendest Zeit mit Kleinigkeiten, und das erschöpft dich – suche nicht weiter nach dem Grund deiner Müdigkeit.

Heute wirst du sehr positive und eindeutige langfristige Entscheidungen treffen, die du nicht bereuen wirst.