8-Jähriger bestellt über Amazon rund 70.000 Lutscher für 3.700 Euro

Ein achtjähriger Junge aus Kentucky sorgte für eine süße Überraschung, als er heimlich das Smartphone seiner Mutter nutzte und eine gigantische Menge Lutscher bestellte. Die Amerikanerin Holly LaFavers traute ihren Augen nicht, als sie bei ihrer Heimkehr in Lexington zwei Dutzend Kartons mit Süßigkeiten vor ihrer Haustür entdeckte.

Die Aufklärung folgte rasch: Ihr Sohn Liam hatte sich unbemerkt Zugang zum Handy seiner Mutter verschafft und über ihren Amazon-Account insgesamt 30 Packungen der beliebten Dum-Dums-Lutscher geordert. Jede einzelne Kiste enthielt 2.340 Exemplare der Süßigkeit – ein Einkauf, der mit rund 3.700 Euro zu Buche schlug.

Teure Überraschung

„Als ich die Summe sah, bin ich fast in Ohnmacht gefallen“, erklärte LaFavers. Von der Gesamtbestellung waren bereits 22 Kisten zugestellt worden, die verbleibenden acht konnte die schockierte Mutter glücklicherweise noch abbestellen.

Hilfreiche Gemeinschaft

In ihrer verzweifelten Lage wandte sich die Amerikanerin über Facebook an ihr soziales Netzwerk – mit Erfolg. Sie konnte nahezu alle Lutscherkartons an hilfsbereite Menschen weitergeben. „Danke an alle, die angeboten haben, eine Schachtel (oder zwei) zu kaufen.“

Für die Zukunft hat LaFavers bereits Konsequenzen gezogen: Sie wird die Sicherheitseinstellungen auf ihrem Smartphone anpassen, um ähnliche kostspielige Überraschungen zu vermeiden.

Kein Einzelfall

Der Vorfall aus Kentucky ist kein Einzelfall. Etwa 40 Prozent aller Eltern haben laut einer Studie der American Academy of Pediatrics mindestens einmal erlebt, dass ihre Kinder unbeabsichtigte Online-Einkäufe getätigt haben. Experten empfehlen vor allem die Aktivierung biometrischer Authentifizierung für App-Stores und Online-Shops sowie die Einrichtung spezieller Kinderprofile mit begrenzten Nutzungsrechten.

In Österreich bieten Konsumentenschutzorganisationen gezielte Beratung für betroffene Eltern an. Je nach Umständen kann bei solchen unbeabsichtigten Käufen eine 14-tägige Widerrufsfrist geltend gemacht werden – was im Fall der 70.000 Lutscher sicher eine Erleichterung gewesen wäre.