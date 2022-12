86-Jähriger Mann zur Schwangerschaftskontrolle überwiesen

In den sozialen Netzwerken am Balkan ist ein Foto einer ärztlichen Überweisung des örtlichen Gesundheitszentrums „Heiliger Sava“ veröffentlicht worden, mit welcher der 86-jährige Opa Zdravko aus Teslic (Bosnien und Herzegowina) zu einer Routineuntersuchung während der Schwangerschaft überwiesen wird.

Das Foto wurde schnell zu einem Hit in den sozialen Netzwerken. Daraufhin meldete sich der Direktor des Gesundheitszentrums zu Wort und erklärte, wie es zu der komischen „Schwangerschaft“ bei einem männlichen Patienten gekommen war.

„Seit einigen Tagen erleben wir eine negative Kampagne gegen unsere Einrichtung und insbesondere gegen einen unserer Ärzte in sozialen Netzwerken. Diese rufschädigende Kampagne wird über das Internet und falsche Berichterstattung auf bestimmten Internetportalen geführt, und der Grund ist ein Fehler bei einer Überweisung unserer Ärztin für Allgemeinmedizin“, so der Direktor der Gesundheitseinrichtung Mladen Kovanusic.

Der Fehler habe keinerlei negative Konsequenzen für den Patienten, aber die mediale Kampagne füge dem Ansehen der Gesundheitseinrichtung und der betroffenen Ärztin großen Schaden zu, ergänzt der Direktor.

„Zu dem Vorfall kam es am 05.12.2022 in der allgemeinmedizinischen Ambulanz. Eine Patientin bat um eine Labor-Überweisung, und die Ärztin wollte diese sofort ausstellen, damit die schwangere Patientin nicht warten musste. Dabei kam es zu einem technischen Fehler, im System waren bereits die Daten des älteren Patienten eingegeben, der an der Reihe war, und diese wurden auf der Überweisung gedruckt. Die Ärztin hat die Daten auf der Überweisung überprüft und den Fehler bemerkt. Die falsch ausgestellte Überweisung wurde aus EDV-System gelöscht, wodurch sie automatisch ungültig wurde. Die Patientin behielt jedoch einen Ausdruck der Überweisung und veröffentlichte sie dann samt persönlichen Daten einer anderen Person im Internet, wodurch sie gegen den Datenschutz verstößt“, so Kovanusic.

Die schwangere Patientin soll laut Angaben der Gesundheitsbehörde umgehend eine Überweisung mit den richtigen Daten bekommen haben.

„Ich weise darauf hin, dass solche technischen Fehler, die mit der Qualität der Gesundheitsleistungen nicht zusammenhängen, passieren können. Ärzte und medizinisches Personal arbeiten manchmal unter erschwerten Bedingungen, weil das IT-System Störungen und Ausfälle hat, und das kann technische Fehler zur Folge haben“, sagt Kovanusic.