88 Millionen weg: Louvre öffnet wieder – doch die Kronjuwelen fehlen noch immer

Neun Monate nach einem spektakulären Raub öffnet die Apollo-Galerie im Louvre wieder – doch eine Lücke bleibt sichtbar.

Neun Monate nach dem aufsehenerregenden Kunstraub im Pariser Louvre ist die Apollo-Galerie ab diesem Mittwoch wieder für Besucher zugänglich. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte die französische Tageszeitung Le Parisien über die bevorstehende Wiedereröffnung berichtet und dabei Louvre-Direktor Christophe Leribault zu Wort kommen lassen.

Spektakulärer Kronjuwelen-Raub

Der Überfall hatte sich im Oktober 2025 ereignet: Vier Männer verschafften sich am helllichten Tag über einen Lastenaufzug Zugang zur Apollo-Galerie und entwendeten einen Teil der französischen Kronjuwelen. Der Materialwert des Diebesguts wird auf rund 88 Millionen Euro beziffert. Die mutmaßlichen Täter sitzen inzwischen in Untersuchungshaft – bis Dezember 2025 wurden vier Tatverdächtige inhaftiert, darunter ein 39-jähriger Mann aus Saint-Denis. Die gestohlenen Schmuckstücke hingegen sind bis heute nicht aufgetaucht.

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Neue Sicherheitspläne

Im Anschluss an den Diebstahl wurden sämtliche verbliebenen Juwelen aus der Galerie entfernt. Künftig sollen sie in einem neu geschaffenen, fensterlosen Tresorraum an einem anderen Ort innerhalb des Museums gesichert werden. „Wir müssen dafür den idealen Standort finden – und die Finanzierung klären“, erklärte Museumsdirektor Leribault.