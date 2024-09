Ab morgen früh: Normalbetrieb bei vier U-Bahnlinien

Ab Mittwochmorgen fahren die U-Bahnlinien U2, U3 und U4 wieder durchgängig. Das bestätigte Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Ein Testlauf auf der U4-Strecke am Dienstagabend verlief problemlos.

U-Bahnlinien U2, U3 und U4 wieder in Betrieb

Ab Mittwochfrüh werden die U-Bahnlinien U2, U3 und U4 wieder vollständig und ohne Einschränkungen verkehren. Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl gab dies im Rahmen eines Interviews mit „Wien heute“ bekannt. Ein Probezug testete am Dienstagabend noch die U4-Strecke, wobei keine weiteren Probleme festgestellt wurden.

Verzögerungen bei der U6

Der Betrieb der U6 kann hingegen nicht wie geplant am Mittwochmorgen starten. Ein Teil der Strecke steht unter Wasser, insbesondere der gesperrte Abschnitt zwischen Westbahnhof und Bahnhof Meidling. Hier kam es zu massiven Wassereinbrüchen zwischen den Stationen Längenfeldgasse und Niederhofstraße. Die Wiener Linien arbeiten mit der Berufsfeuerwehr an den Abpumparbeiten, und der Betrieb der U6 wird erst im Laufe des Tages wiederaufgenommen. Reisende können auf die Straßenbahnlinien 6, 18, 59A sowie die verlängerte Linie 62 ausweichen.

Hochwasserschutz abgebaut

Am Dienstagabend waren alle U-Bahnlinien bis auf die U1 nur eingeschränkt unterwegs. Dank sinkender Pegelstände des Wienflusses und des Donaukanals konnten die Hochwasserschutzmaßnahmen jedoch weitgehend abgebaut werden. Fast alle Dammbalken wurden bereits entfernt, und ein weiterer Rückgang der Pegelstände wird für Mittwoch erwartet.

Schäden an der U2-Baustelle Pilgramgasse

Besondere Schäden traten an der U2-Baustelle bei der Pilgramgasse auf. Am Sonntag trat der Wienfluss neben der Baustelle über die Hochwasserschutzwand, und das Wasser stand bis zu zehn Meter hoch in der Baugrube. Die Bauarbeiten an der neuen U2-Trasse wurden bereits vor dem Hochwasser gestoppt, und alle Arbeiter geordnet evakuiert.

Auswirkungen auf das Bauprojekt

Es wird erwartet, dass die Überschwemmung an der Baustelle „sicher nennenswerte Schäden“ verursacht hat, die voraussichtlich im Millionenbereich liegen. Genauere Informationen dazu werden frühestens nächste Woche vorliegen. Die Einbindung der U2-Trasse in die U4 wird durch das Hochwasser beeinträchtigt, und Verzögerungen sind nicht auszuschließen. Dennoch sei die für Herbst 2024 geplante Wiederaufnahme der U2 nicht gefährdet. Das Gesamtprojekt soll weiterhin bis 2030 abgeschlossen werden.