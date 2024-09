U-Bahnen: Normalbetrieb wieder aufgenommen!

Seit Mittwochfrüh verkehren die Wiener U-Bahnen wieder uneingeschränkt. Diese Information wurde von den Wiener Linien bekannt gegeben. Aufgrund der schweren Unwetter in der Nacht auf Sonntag waren Teilstrecken der Linien U2, U3, U4 und U6 gesperrt worden. Ab Betriebsbeginn sind nun alle Linienabschnitte wieder voll befahrbar.

Einschränkungen auf der U4

Trotz der Wiederaufnahme des Regelbetriebs gibt es auf der U4 noch kleinere Einschränkungen: Zwischen den Stationen Schottenring und Schwedenplatz sowie zwischen Pilgramgasse und Kettenbrückengasse müssen die Züge langsamer fahren. Die Wiener Linien teilten mit, dass die Arbeiten voraussichtlich in wenigen Tagen abgeschlossen sein werden. Danach wird auch auf diesen Abschnitten wieder mit voller Geschwindigkeit gefahren.

„So etwas gab es bisher noch nie“

Bereits am Dienstagmorgen um sechs Uhr begannen Mitarbeiter der Wiener Linien mit dem Abbau der Dammbalken und der Entfernung schwer beladener Sandsäcke, die in den letzten Tagen das Eindringen von Wasser in die U-Bahn-Tunnel verhindert hatten. „So etwas gab es bisher noch nie“, erklärte Alexandra Reinagl, die Geschäftsführerin der Wiener Linien, gegenüber der „Krone“, als sie sich am Dienstagvormittag persönlich ein Bild von den Aufräumarbeiten machte.

Hochwasser an der U4/U6-Station Längenfeldgasse

Ein besonderes Augenmerk lag auf der U4/U6-Station Längenfeldgasse, wo das Wasser bis zu einem Meter hoch stand. Hier mussten die Oberleitungen der U6 repariert werden, da sie die einzige Linie ist, die mit Oberstrom fährt. Die Hochwasserschutzmaßnahmen wurden schneller als erwartet zurückgebaut, und fast alle Dammbalken konnten entfernt werden.

Parallel dazu wurden Streckenabschnitte, die vom Wassereintritt betroffen waren, auf mögliche Schäden untersucht. So wurde bei der U4 im Bereich der Pilgramgasse und Kettenbrückengasse der Schotteruntergrund entlang der Gleise überprüft. Rund 300 Mitarbeiter sind mit dem Abbau der Schutzmaßnahmen beschäftigt, deren Fortschritt schneller als geplant verläuft.

U2-Baustelle überflutet

Die U2-Baustelle Pilgramgasse war besonders stark betroffen. Am Sonntag trat der Wienfluss über die Hochwasserschutzwand neben der Baustelle und flutete diese bis zu einer Höhe von zehn Metern. Bereits im Vorfeld waren die Tunnelbauarbeiten gestoppt worden, und alle Arbeiter wurden geordnet evakuiert. Seit Sonntagabend wird das Wasser kontinuierlich aus der Baustelle abgepumpt.

Die Schäden an den Straßenbahnlinien 40 und 41 konnten in der Nacht auf Dienstag behoben werden, sodass diese Linien seit Betriebsbeginn am Dienstag wieder regulär verkehren.

Danke an die Mitarbeiter:innen

Die Wiener Linien nutzten die Gelegenheit, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Tagen zu danken. Ihr Engagement habe maßgeblich dazu beigetragen, dass der Betrieb so rasch wieder reibungslos laufen kann.