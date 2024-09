Wo ist unser Papa?“: 62-Jähriger auf Krk verschwunden (FOTOS)

Eine Wiener Familie erlebt derzeit ihre schlimmsten Albträume auf der kroatischen Urlaubsinsel Krk: Am 19. Juni 2023 verschwand der 62-jährige Roland Pölzl-Huemer spurlos aus einer Ferienanlage.

„Er war nur kurz alleine“, berichteten seine Angehörigen. Gerade erst angekommen, war der an Demenz erkrankte Familienvater, nicht mehr auffindbar.

Intensive Suche ohne Erfolg

Tag und Nacht suchten seine Frau, Tochter und Sohn gemeinsam mit Einsatzkräften die Insel ab. Die Familie verteilte unzählige Suchaufrufe in der gesamten Region. Immer wieder gab es Meldungen über mögliche Sichtungen, doch jede Spur verlief im Sand. Seit nunmehr 15 Monaten bemühen sich die Familie und die Ermittler um Aufklärung dieses mysteriösen Falls. Mehrere Suchaktionen blieben erfolglos, doch die Hoffnung der Angehörigen auf ein glückliches Wiedersehen ist ungebrochen.

TV-Aufruf

In der Hoffnung auf neue Hinweise wendet sich die Familie nun an die breite Öffentlichkeit. Heute um 20.15 Uhr sprechen die Tochter und der Sohn des Vermissten in der Sendung „Fahndung Österreich“ auf Servus TV über ihre Ängste und Hoffnungen. „Wo ist unser Papa?“, fragen sie sich in einem verzweifelten Appell an die Zuschauer.

Lesen Sie auch: Polizei bittet um Mithilfe: 14-Jährige spurlos verschwunden Ein 14-jähriges Mädchen ist in Innsbruck spurlos verschwunden. Die Polizei vermutet ein Unglück und bittet um Mithilfe.

Schock für Familie: 2-Jähriger aus Garten verschwunden Ein zweijähriger Bub aus Mondsee begibt sich auf eine kleine Expedition und sorgt für herzzerreißende Momente.

Serbische Mutter sucht in Wien nach ihrem verschwundenen Sohn (VIDEO) Nadica Stanojevic brachte am 7. Oktober 1994 nach einer Schwangerschaft in einem Krankenhaus in Pozarevac ein Kind zur Welt.

Durch die öffentliche Aufmerksamkeit soll der Fall nicht in Vergessenheit geraten, und es wird erhofft, dass neue Informationen zum Verbleib von Roland Pölzl-Huemer an Licht kommen. Das Bundeskriminalamt fahndet ebenfalls nach dem Abgängigen. Wer Hinweise zum Verbleib von Roland Pölzl-Huemer hat, wird dringend gebeten, sich bei den zuständigen Behörden zu melden.