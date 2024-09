Bayerns Torfest: Kane führt 9:2-Sieg gegen Dinamo Zagreb an!

FC Bayern startet mit einem beeindruckenden 9:2-Sieg gegen Dinamo Zagreb in die Champions League. Von der ersten Minute an dominierten die Münchner das Spielgeschehen.

Schon in der neunten Minute hätte Jamal Musiala beinahe das erste Tor erzielt, doch sein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Ebenso ging es Serge Gnabry wenige Minuten später, dessen Tor ebenfalls nicht zählte. Danach wurde es kurios: Schiedsrichter Juan Martinez Munuera überprüfte ein vermeintliches Foulspiel von Pierre-Gabriel gegen Pavlovic im kroatischen Strafraum. Der VAR-Eingriff führte zu einem Strafstoß, den Harry Kane sicher zur 1:0-Führung in der 20. Minute verwandelte.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany spielte sich in einen Rausch. Raphael Guerreiro (33. Minute) und Michael Olise (38. Minute) trafen noch vor der Pause zum 3:0. Dinamo Zagreb konnte dem enormen Druck der Bayern nichts entgegensetzen.

Kane und Co. machen den Sack zu

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam Torhüter Sven Ulreich für Manuel Neuer ins Spiel. Zagreb startete überraschend stark in die zweite Hälfte und erzielte durch Bruno Petkovic (49. Minute) und Ivan Ogiwara (50. Minute) zwei schnelle Tore. Innerhalb weniger Minuten war das Spiel wieder spannend, doch die Bayern ließen sich nicht verunsichern.

In der 57. Minute stellte Kane mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Nur vier Minuten später erhöhte Olise auf 5:2. Zagreb war sichtlich geschockt und obwohl sie sich kurzzeitig stabilisieren konnten, ließen die Bayern nicht locker. Kane legte in der 73. und 78. Minute zwei weitere Tore nach, bevor Leroy Sané (89. Minute) und Leon Goretzka (90.+2) den 9:2-Endstand besiegelten.

Neben der beeindruckenden Leistung von Kane waren auch Michael Olise und Leon Goretzka maßgeblich an der Dominanz der Bayern beteiligt. In der Abwehr zeigte sich Raphael Guerreiro stark, der nicht nur defensiv stabil stand, sondern auch offensiv Akzente setzte.

Beim FC Bayern gab es mehrere Wechsel im Verlauf des Spiels: Ulreich kam für Neuer, Dier ersetzte Kim, Müller kam für Musiala und Sané für Olise. Später kam Goretzka für Guerreiro. Bei Dinamo Zagreb kamen Stojkovic, Kulenovic, Hoxha, und Spikic ins Spiel.

Das nächste Ligaspiel wartet bereits am Samstag bei Werder Bremen. In der Champions League geht es Anfang Oktober weiter, wenn die Bayern bei Aston Villa gastieren und Zagreb auf AS Monaco trifft.

Mit vier Toren war Harry Kane der Mann des Abends und führte die Bayern an, die Zagreb eindrucksvoll deklassierten. Dinamo konnte nur kurz Hoffnung schöpfen, doch insgesamt war der FC Bayern in allen Belangen überlegen.