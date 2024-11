Ab sofort verfügbar: Fahrzeuge für jeden Geldbeutel

Mit 42 Standorten in ganz Österreich, darunter zehn in Wien, bietet die Porsche Inter Auto in der Hauptstadt rund 1.200 Mitarbeitern einen zukunftssicheren Arbeitsplatz. Kunden finden auf der Website eine einfache Möglichkeit, ihr Wunschfahrzeug zu entdecken und sich über die neuesten Modelle zu informieren.

10 x in Wien

www.porschewien.at