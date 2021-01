Aca Lukas: „Corona ist ein Baby im Gegensatz dazu, was ich seit Jahren meinem Körper antue!“

Wie der Sänger Aca Lukas sagt, glaubt er, dass Corona ihm nichts antun kann und dass “er es isst, nicht es ihn”.

“I”Ich habe ein starkes Immunsystem und ich lass mich vom Arzt immer kontrollieren. Ich passe auf mein Leben auf, weil ich mich sehr liebe.”, sagt Lukas und fügt hinzu: “Damit Corona mich kriegen kann, muss sie zu einer speziellen Virusform mutieren, die einen Aca Lukas angreift. Also müssen sich die Chinesen ein bisschen mehr anstrengen, wenn sie mich loswerden wollen. Das Corona ist ein Baby für das, was ich seit Jahren meinem Körper antue. Ich esse das Corona, nicht es isst mich”, sagte der Folk-Sänger.

Aca Lukas offenbarte gegenüber den serbischen Telegraphen seine Wünsche für 2021 und stellte ein “Ultimatum” an den Weihnachtsmann. “Ich möchte dem Weihnachtsmann auch sagen, dass ich nicht mehr an ihn glauben werde, wenn er mir nicht den ganzen Abschaum von der Schulter nimmt. Ich möchte keine Menschen um mich haben, die mir ins Gesicht lachen, mir auf die Schulter klopfen und dann, wenn ich mich umdrehe, am meisten auf mich spucken. Ich habe genug von Besserwisser und denen, die sagen, dass sie mich geschafft haben, dass sie mir geholfen haben. Ich bitte sie wegzugehen, sie sind langweilig.”, so Lukas.