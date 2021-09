Aca Lukas verrät: Mit diesen Balkan-Stars will er Heimpornos drehen

Aca Lukas fand sich in einer unangenehmen Situation wieder, als er eine heikle Frage im Fernsehen beantworten musste.

Der Sänger musste zugeben, mit welchen zwei Personen aus dem Show-Biz er am liebsten explizite Szenen filmen würde. Zuerst war er empört und zögerlich und wollte nicht antworten, aber am Ende gab er nach und erinnerte sich an die Kolleginnen, die er einst am attraktivsten fand.

“Der beste Fang für mich… Kann ich welche wählen, die schön waren als sie jung waren? Ich war verliebt in Vesna Zmijanac, sie war die attraktivste auf der Bühne. Die andere ist nicht von hier, sondern aus Kroatien. Doris Dragović war großartig für mich” sagte Lukas in der Sendung “Amidži Show”.

Am Ende sprach er noch über den Konflikt mit Ivana Selakov und deren Duett, welches von Youtube gelöscht wurde. “Hier gibt es nichts zu lösen, es ist wie es ist. Kein Duett, kein Duett wird herauskommen. Sie kann dieses Lied mit jedem aufnehmen, es macht mir nichts aus, ich will nur nicht dabei sein. Wir haben uns nicht gestritten, das werden wir nicht tun”, so der Bad-Boy der Estrada.