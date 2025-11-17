Schluss mit unkontrolliertem Datentransfer: Bosnien-Herzegowina beendet jahrelange Praxis der Weitergabe sensibler Bürgerdaten an ausländische Stellen und stärkt den Datenschutz.

Die Behörde für Identitätsdokumente in Bosnien und Herzegowina hat die jahrelange Praxis unkontrollierter Datenübermittlungen an ausländische Stellen beendet. Tausende Anfragen wurden monatlich außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren bearbeitet, was zu erheblichen Nachteilen für bosnisch-herzegowinische Staatsbürger führte. Ab sofort werden sämtliche Anfragen zum Datenaustausch bei Ordnungswidrigkeiten ausschließlich über die Mechanismen der internationalen Rechtshilfe abgewickelt.

Dies bedeutet konkret, dass keine Anwaltskanzleien, Privatunternehmen oder sonstige juristische Personen aus dem Ausland direkt von der IDDEEA (bosnische Identitätsdokumente-Behörde) Daten über Ordnungswidrigkeiten erhalten können. Der Informationsaustausch erfolgt nun strikt über die im Gesetz festgelegten staatlichen Kanäle zwischen den Justizministerien und zuständigen Behörden.

Digitale Grenzkontrollen

Parallel zum verbesserten Datenschutz hat die IDDEEA einen neuen Webservice für die bosnisch-herzegowinische Grenzpolizei entwickelt. Diese Anwendung ermöglicht den Beamten Echtzeit-Zugriff auf sämtliche im Land registrierten Ordnungswidrigkeiten eines Fahrzeugs. Dadurch wird sichergestellt, dass Personen mit offenen Bußgeldern das Land erst nach Begleichung ihrer Verpflichtungen verlassen können.

Die Behörde betont, dass mit diesen Maßnahmen sowohl die Privatsphäre der Bürger geschützt als auch eine effektive Kontrolle von Ordnungswidrigkeiten gewährleistet wird. Das neue System verbinde auf moderne und digitale Weise Sicherheit, Rechtmäßigkeit und Verantwortung.

Umfassende Reformen

Die aktuellen Schritte sind Teil eines umfassenden Reformprozesses, den die IDDEEA seit zwei Jahren intensiv vorantreibt. Nach Angaben der Behörde war die Agentur jahrelang vernachlässigt und für fragwürdige Zwecke missbraucht worden. Zahlreiche Probleme blieben bis zu zwanzig Jahre ungelöst. Die derzeitige Leitung arbeitet nun an der Korrektur dieser Versäumnisse und entwickelt gleichzeitig neue digitale Lösungen und Sicherheitsmechanismen nach europäischen Standards.

Trotz begrenzter Ressourcen und häufiger Blockaden bei Entscheidungsprozessen setzt die IDDEEA ihre Reformen fort. Die Behörde kündigt an, sich entschieden gegen Missbrauchsversuche, Desinformation und Druck von Personen zu wehren, die von früheren irregulären Praktiken profitiert haben. Man verstehe sich nicht länger als Instrument privater Interessen, sondern als professionelle staatliche Institution, die sich ausschließlich an Gesetz, Sicherheit und Bürgerrechten orientiere.

Mit diesen Reformen führt Bosnien und Herzegowina höhere Standards beim Datenschutz ein, gewährleistet rechtmäßige internationale Zusammenarbeit und etabliert wirksame Kontrollmechanismen an den Landesgrenzen.

Die IDDEEA bekräftigt ihr Engagement für die Stärkung staatlicher Institutionen, die Entwicklung moderner digitaler Lösungen und den Schutz der Interessen aller Bürger des Landes.