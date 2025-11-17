Horror-Urlaub in Istanbul: Nach Mutter und Kindern starb nun auch der Vater

Urlaub in Istanbul wird zum Albtraum: Eine vierköpfige Familie aus Hamburg stirbt nach mysteriöser Vergiftung. Die Behörden tappen bei der Ursachensuche im Dunkeln.

Ein Familienurlaub in Istanbul endete für eine Familie aus Hamburg in einer tödlichen Tragödie. Die Eltern und ihre beiden Kinder mussten mit schweren Vergiftungssymptomen in die Notaufnahme eingeliefert werden. Alle Familienmitglieder litten unter Übelkeit, Erbrechen und Schwindelgefühlen. Obwohl sie in zwei verschiedenen Kliniken behandelt wurden, entschieden die Ärzte gegen einen stationären Aufenthalt. Die Rückkehr ins Hotelzimmer erwies sich als verhängnisvolle Entscheidung.

Der Gesundheitszustand der Familie verschlechterte sich in den folgenden Stunden dramatisch. Die dreijährige Masal und ihr sechsjähriger Bruder Kadir verstarben in der Nacht zum Donnerstag. Ihre Mutter Cigdem B. (27) erlag kurz darauf ebenfalls den Folgen der Vergiftung, wie der Leiter der Istanbuler Gesundheitsdirektion, Abdullah Emre Güner, auf der Plattform X bekannt gab. Der Vater kämpfte noch tagelang auf der Intensivstation des Cemil-Tascioglu-Krankenhauses um sein Leben, ist inzwischen jedoch ebenfalls verstorben.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungsbehörden stehen vor einem Rätsel. Als mögliche Vergiftungsursachen werden sowohl Muscheln und andere Speisen aus einem Restaurant in Betracht gezogen als auch Chemikalien eines Schädlingsbekämpfungsdienstes, der im Hotel tätig war. Im Zuge der Untersuchungen wurden bereits mehrere Personen festgenommen, darunter Lebensmittelhändler und Hotelangestellte. Derzeit laufen toxikologische Untersuchungen an verschiedenen Proben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (71) versicherte am Montagabend: „Die Untersuchung wird derzeit umfassend fortgeführt. Es wird herauskommen, wodurch die Todesfälle verursacht wurden.”

