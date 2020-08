Adele, bist das du? Pop-Sängerin kaum wiederzuerkennen!

Bei dem neuen Instagram-Post von Sängerin Adele mussten wir zweimal hinsehen! Der Popstar hat nämlich ein (gelungenes) Frisurenexperiment gewagt.

Die britische Pop-Sängerin Adele („Hello“) überrascht Fans und Kollegen im Netz mit einer enormen Typenveränderung! Vor wenigen Stunden veröffentlichte die mehrfache Grammy-Gewinnerin einen Schnappschuss auf ihrer Instagram-Seite mit neuer Frisur und in hautenger Kleidung. Das unglaubliche Foto findet ihr auf der nächsten Seite.

Nach der Trennung von Ehemann Simon Konecki vor eineinhalb Jahren, hatte die einst übergewichtige Engländerin durch viel Sport und eine Ernährungsumstellung stolze 45 Kilo abgenommen (KOSMO berichtete) und ihre Fans regelmäßig mit Fotos ihrer Transformation begeistert. Auf ihrem neuesten Bild ist die 32-Jährige jedoch erst auf den zweiten Blick zu erkennen.

Dabei sollte ihr Beitrag nicht etwa ihren neuen Look bewerben, sondern eine Kollegin. Ihr Posting adressierte Adele nämlich an Superstar Beyoncé und lobte darin ihr neues visuelles Album „Black is King“, das erst vor wenigen Tagen auf Disney+ erschien. Unter dem Foto schreibt Adele: „Danke Queen, dass wir uns durch deine Kunst so geliebt fühlen dürfen“.

„Ich sehe hier ZWEI Königinnen!“

Adeles Follower sind einmal mehr von ihrer Transformation hingerissen: „Die Herrschaft gebührt dir“, schreibt ein Fan begeistert, ein anderer kommentiert: „Ich sehe hier ZWEI Königinnen!“. Andere wiederum können gar nicht glauben, dass es sich bei der Person auch wirklich um ihr Idol handelt: „Diese Person wird als Beweis erst singen müssen, bevor ich ihr glaube, dass sie Adele ist“, schreibt eine perplexe Followerin.

Wieder eine andere betont: „Seitdem diese Frau buchstäblich das Musikgeschäft übernommen hat, war ich total verliebt. Ich habe mich nie darum gekümmert, wie sie aussieht, denn Aussehen ist nicht das, was uns zu etwas Besonderem macht. Wenn man ihre Stimme hört, weiß man, was für eine herzerwärmende, wahre Lady sie wirklich ist … Egal, wie sie jetzt aussieht, ihre Stimme und ihr Herz und ihre Seele sind immer noch die gleichen!“

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch selbst ein Bild von der unfassbaren Veränderung der britischen Pop-Ikone machen.