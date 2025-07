Adidas eröffnet Mega-Store auf Mahü – Olympia-Star sorgt für Aufsehen

Wo einst Nike dominierte, hisst nun der Erzrivale seine Flagge: Adidas übernimmt die prestigeträchtige Verkaufsfläche auf der Wiener Mariahilfer Straße.

Nach der überraschenden Schließung des Nike-Flagship-Stores im Herbst vergangenen Jahres hat die prominente Verkaufsfläche auf der Wiener Mariahilfer Straße einen neuen Mieter gefunden. Der Sportartikelhersteller Adidas eröffnet heute, am 17. Juli, um 10 Uhr seinen neuen Flagship-Store an der Adresse Mariahilfer Straße 71 in Wien-Mariahilf. Dem Einzug gingen monatelange Umbauarbeiten in dem zweistöckigen Geschäftslokal voraus.

Die Wiederbelebung des Standorts fügt sich in einen positiven Trend auf der bekannten Einkaufsmeile ein. Laut aktuellen Erhebungen der Wiener Wirtschaftskammer ist die Zahl der leerstehenden Geschäftslokale auf der „Mahü“ von 35 im Jahr 2024 auf nunmehr 24 gesunken. Die Ansiedlung des Sportartikelherstellers trägt zur weiteren Belebung der Einkaufsstraße bei.

Großzügiges Angebot

Das neue Geschäft erstreckt sich über zwei Etagen mit einer Gesamtfläche von 1070 Quadratmetern. Das Sortiment umfasst Sneaker sowie Sport-, Performance- und Lifestyle-Artikel. Zur Eröffnung werden den Besuchern spezielle Angebote, Willkommenstaschen und Überraschungen geboten. Zudem können Kunden in einer „Do it yourself“-Ecke ihre erworbenen Adidas-Produkte individualisieren.

Prominente Gäste

„Wir freuen uns außerdem, die Olympiasiegerin von Peking 2022, Petra Vlhova, vor Ort zu haben. Außerdem vor Ort ist die österreichische Sperrwerferin und Europameisterin 2024, Victoria Hudson“, so eine Sprecherin.

Hintergründe zum Standortwechsel

Die Schließung des vorherigen Nike-Flagship-Stores im vergangenen Oktober kam für viele überraschend. Nach Branchenanalysen waren steigende Mietpreise und die zunehmende Konkurrenz durch den Onlinehandel die Hauptgründe für den Rückzug des amerikanischen Sportartikelherstellers von diesem prestigeträchtigen Standort. Trotz der zentralen Lage und hohen Besucherfrequenz reichten die Umsätze offenbar nicht mehr aus, um die Kosten zu decken.

Der Rückzug von Nike fügt sich in einen europaweiten Trend ein, bei dem internationale Marken verstärkt auf ausgewählte Standorte und digitale Vertriebskanäle setzen. Nike konzentriert seine Präsenz in Wien künftig auf andere Standorte und den Onlinehandel.

Mit der Eröffnung des neuen Adidas-Flagship-Stores setzt sich der Wettbewerb der beiden Sportartikelriesen in Wien fort. Experten und die Wirtschaftskammer Wien sehen in der Ansiedlung internationaler Marken einen wichtigen Impuls für die Belebung der Einkaufsmeile und werten die sinkenden Leerstände als Zeichen einer positiven Entwicklung im Wiener Einzelhandel.

