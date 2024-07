Adidas Skandal: Bella Hadid klagt wegen Rufschädigung!

Inmitten eines aufrührerischen PR-Desasters zog Adidas kürzlich eine Werbekampagne zurück, die den Retro-Schuh SL72 – ein Modell, das ursprünglich während der Olympischen Spiele 1972 eingeführt wurde – in den Mittelpunkt rückte.

Dies folgte einem heftigen Shitstorm, ausgelöst durch den Einsatz von Bella Hadid, einem Supermodel mit palästinensischen Wurzeln, als Gesicht der Kampagne. Hadids Beteiligung und die Verbindung des Schuhs zu einem historischen Ereignis, das tiefe Wunden hinterlassen hat, führten zu einer breiten Missbilligung in der Öffentlichkeit.

Verstrickungen mit historischen Ereignissen

Das Herzstück der Kontroverse ist der SL72-Schuh, der zu einer Reminiszenz an die Olympischen Spiele von 1972 wurde, als Athleten dieses Modell erstmals trugen. Die damaligen Spiele wurden überschattet durch das tragische Ereignis des Münchner Massakers, bei dem Mitglieder der palästinensischen Gruppe Schwarzer September in das Olympische Dorf eindrangen und elf israelische Athleten sowie einen deutschen Polizisten töteten.

Die Entscheidung von Adidas

Als Reaktion auf die anhaltende Kritik und den daraus resultierenden öffentlichen Aufschrei vollzog Adidas den Schritt, die betreffende Werbekampagne zurückzuziehen und sich sowohl bei der Öffentlichkeit als auch bei Bella Hadid persönlich zu entschuldigen. Der Konzern bedauerte, „nie die Verbindung zwischen der SL72-Kampagne und der schrecklichen Tragödie bei den Olympischen Spielen in München ziehen“ zu wollen. Trotz dieser Maßnahmen kündigte Hadid, tief getroffen von den Anschuldigungen, eine Klage gegen Adidas an. Sie hat bereits ein erfahrenes Anwaltsteam beauftragt, um ihre Interessen zu vertreten.

Kritische Stimmen und juristische Schritte

Nahestehende Quellen beschreiben Bella Hadid als „fassungslos“ im Angesicht der Anschuldigungen, Adidas habe sie in Verbindung mit dem Münchner Massaker gebracht. Hadid, eine bekannte Gegnerin jeglicher Gewalt, sieht sich durch diese Assoziation stark in ihrem Ruf geschädigt. Die bevorstehende Klage gegen Adidas wegen Rufschädigung deutet auf eine neue Eskalationsstufe in diesem Disput hin, der weiterhin hohe Wellen in den Medien schlägt.

Lesen Sie auch: Studie enthüllt: Junkfood verkürzt Leben! US-Forschung zeigt: Stark verarbeitete Lebensmittel wie Tiefkühlpizza und Limonaden könnten das Sterberisiko erhöhen.

Gewitterfront wirbelt Österreichs Wetter durcheinander! Eine kräftige Gewitterfront aus dem Norden bringt in dieser Woche unbeständiges Wetter nach Österreich.

Ivan Rakitic verlässt Saudi Pro League! Ivan Rakitic verlässt die Saudi Pro League und schließt sich Hajduk Split an, markiert ein bemerkenswertes Kapitel in seiner Karriere.