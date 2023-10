Ärzte schlagen Alarm: Deshalb solltet ihr niemals vor dem Fernseher einschlafen!

Es ist eine alltägliche Gewohnheit für viele von uns: Nach einem langen Arbeitstag schalten wir den Fernseher ein und lassen uns von der flimmernden Mattscheibe in den Schlaf wiegen. Doch könnte diese Routine tatsächlich zu Gewichtszunahme führen? Eine aktuelle Studie liefert neue Erkenntnisse und zeigt, dass das Einschlafen vor dem laufenden Fernseher oder unter künstlichem Licht das Risiko für Gewichtsprobleme und Adipositas bei Frauen erhöht.

Es ist ein Forschungsprojekt, das aufhorchen lässt: Wissenschaftler um Yong-Moon Park von den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, haben sich der Frage gewidmet, ob das Schlafen unter künstlichem Licht gesundheitliche Folgen haben kann. Für ihre Studie analysierten sie Daten von 43.722 Frauen im Alter zwischen 35 und 74 Jahren, die alle Teil der bekannten Sister Study sind – einer groß angelegten Untersuchung unter Frauen, deren Geschwister an Brustkrebs erkrankt sind.

Die Teilnehmerinnen wurden sowohl zu Beginn der Studie als auch fünf Jahre später hinsichtlich ihrer Schlafgewohnheiten und körperlichen Daten befragt. Dabei zeigte sich ein überraschendes Ergebnis: Frauen, die bei eingeschaltetem Licht oder Fernseher schliefen, hatten über einen Fünf-Jahres-Zeitraum hinweg eine um 17 Prozent erhöhte Chance, mindestens fünf Kilogramm zuzunehmen, verglichen mit denen, die in völliger Dunkelheit schliefen.

Wie lässt sich dieser Zusammenhang erklären?

Die Wissenschaftler vermuten, dass hormonelle Prozesse eine entscheidende Rolle spielen könnten. „Menschen sind genetisch an eine natürliche Umgebung angepasst, die aus Sonnenlicht am Tag und Dunkelheit in der Nacht besteht“, erklärt Co-Autorin Chandra Jackson. „Die Exposition gegenüber künstlichem Licht in der Nacht kann hormonelle und andere biologische Prozesse so verändern, dass das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Übergewicht zunimmt.“

Die Erkenntnisse dieser Studie liefern wichtige Hinweise für alle, die ihre Abendroutine überdenken möchten. Wer das Risiko für Gewichtszunahme minimieren möchte, sollte darauf achten, in völliger Dunkelheit zu schlafen und den Fernseher vor dem Schlafengehen auszuschalten. Zudem könnten Aktivitäten wie Stricken oder Bügeln dabei helfen, wach zu bleiben und den Schlaf vor dem Fernseher zu vermeiden.

Die Forscher betonen jedoch, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um die genauen Zusammenhänge zwischen künstlichem Licht, Schlafgewohnheiten und Gewichtszunahme zu klären. Bis dahin bleibt die Empfehlung: Wer gesund bleiben möchte, sollte auf eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und guten Schlaf achten – und dabei das Licht ausschalten.