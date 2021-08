Afghanistans jüngste Bürgermeisterin: “Sie kommen, um mich zu töten”

Die mutige und jüngste Bürgermeisterin Afghanistans Zarifa Ghafari ist für die Taliban eine Provokation und deswegen droht ihr der Tod.

Die 28-Jährige Zarifa Ghafari ist gebildet, mutig, unverschleiert und selbstbewusst. Aus dem Grund ist die Politikerin für Taliban eine Provokation und schon früher Ziel von Anschlägen gewesen. Nun wartet sie auf ihren Tod.

Motivierende Worte auf Twitter:

“Ich sitze hier und warte auf sie. Es gibt keine Hilfe für mich oder meine Familie. Sie werden kommen und Leute wie mich umbringen”, berichtet den Bürgermeistern der britischen Zeitung “inews”. 2018 wurde sie in der Stadt Maidan Shar zur jüngsten Bürgermeisterin Afghanistans gewählt. Die Stadt ist etwa 45 Kilometer entfernt.

Seitdem sie Politikerin ist, wurde sie zur Zielscheibe von Islamisten. “Die Taliban haben gedroht, meine ganze Familie zu ermorden, wenn ich mich nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehe”, sagt Ghafari gegenüber der “Bild”-Zeitung. Vergangenen November wurde ihr Vater von Islamisten erschossen. “Das war die Rache, weil ich drei Wochen zuvor einen Anschlag auf mich überlebt habe”, sagt die Bürgermeisterin.

Die 28-Jährige kämpfte vorbildhaft für Frauen- und Kinderrechte. Ihr war von Anfang an klar, dass ihre Arbeit ziemlich riskant ist.

My dear homeland,

I know you are suffering and in pain 😢

I know it is hard for you because strangers burn you and seek your destruction 😢

But your real children who are looking to build you are very hard but with full courage trying to pull you out of these bad days 😍 pic.twitter.com/paQh0Nry4f