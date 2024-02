Albaner konvertiert zum serbisch-orthodoxen Glauben

Dusan Obrenovic, geboren als Sulejman Muranotic, hat 2016 eine bemerkenswerte religiöse Reise unternommen, die ihn vom Islam zum orthodoxen Christentum führte. Seine Entscheidung, inmitten der religiösen und ethnischen Spannungen in Kosovska Mitrovica, erregt seit 2018 öffentliche Aufmerksamkeit. Heute lebt er sein neues Leben und arbeitet in einem Kloster.

Dusan Obrenovic, der einst als Sulejman Muranotic bekannt war, wurde in Brcko in einer muslimischen Familie geboren. Als der Krieg in Bosnien ausbrach, zog seine Familie nach Kosovo. Hier entdeckte er das orthodoxe Christentum und die Schönheit der orthodoxen Heiligtümer. „Ich bin nicht konvertiert, da unsere Vorfahren orthodox waren, ich bin einfach zurückgekehrt“, erklärt Dusan.

Seine Eltern, obwohl bei der Geburt Muslime, waren im Grunde Atheisten und hielten nichts von irgendeiner Religion. „Das orthodoxe Christentum hat mich immer angezogen und mein Vater erzählte mir einmal, dass unsere Vorfahren von den Türken gewaltsam zum Islam konvertiert wurden. Da habe ich verstanden, dass Blut dicker als Wasser ist und dass meine Sympathie und mein Interesse am orthodoxen Christentum nicht zufällig sind“, erinnert sich Dusan.

2016 traf er die Entscheidung, sich taufen zu lassen und seinen Namen zu ändern. „Ich habe beschlossen, mich taufen zu lassen, nicht mehr Sulejman Muratovic, sondern Dusan Obrenovic zu sein, und meine Eltern haben das akzeptiert“, sagt er. Seine Eltern, obwohl immer noch Atheisten, feiern nun Weihnachten, Ostern und auch seinen Namenstag, den Heiligen Johannes.

Seine Entscheidung wurde von seinem Vater akzeptiert, während seine Mutter nicht gerade begeistert war. „Mein Vater sagte mir: „Sohn, wenn du so entschieden hast, ist das deine Sache“. Und so, mit Gottes Hilfe, wurde ich 2016, am 8. Mai, am Markustag, im Kloster Banjska von Vater Danilo, dem Abt, getauft“, erzählt Dusan.

Trotz Provokationen und Unverständnis, besonders von den Albanern, bleibt Dusan standhaft. „Ich bin zu dem ursprünglichen in mir zurückgekehrt, dem wahren Glauben meiner Vorfahren, der ihnen gewaltsam genommen wurde, und ich habe beschlossen, ihn zurückzugeben“, sagt er. Bis vor kurzem arbeitete er als Hilfsarbeiter im Kloster Stanjevici in Montenegro, ist aber nach Kosovo zurückgekehrt.

Dusan betont, dass Glaube notwendig ist, besonders für die Menschen in Kosovska Mitrovica, einer Stadt, die national tief gespalten ist und Frieden braucht. Er hat seinen in der Kirche gefunden.