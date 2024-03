„Alle high“: Ratten fressen Marihuana aus Beweismittelraum

Es klingt wie der Plot eines absurden Films: Ratten, die sich in einem Polizeihauptquartier in New Orleans mit beschlagnahmtem Marihuana den Rausch ihres Lebens gönnen. Doch dieser Vorfall ist real und dient nun als mahnendes Beispiel für die Notwendigkeit einer Modernisierung der Polizeiinfrastruktur.

Die schockierende Enthüllung kam von niemand Geringerem als der Polizeichefin selbst, Anne Kirkpatrick. Bei einer Stadtratssitzung teilte sie mit, dass die Nager sich regelmäßig an den beschlagnahmten Drogen im Beweismittelraum gütlich tun. Die unerwartete Offenbarung wirft ernste Fragen zur Sicherheit im Polizeihauptquartier auf und könnte Auswirkungen auf laufende Strafverfahren haben.

Renovierungsbedürftig

Doch Kirkpatrick nutzte die bizarre Situation, um auf die desolaten Zustände des Polizeihauptquartiers aufmerksam zu machen. Das Gebäude, einst 1968 errichtet, ist geplagt von Ratten- und Schabenbefall, defekten Aufzügen, maroden Sanitäranlagen und einer Klimaanlage, deren Reparaturkosten sich auf über 6 Millionen US-Dollar belaufen.

Dieser skurrile Vorfall hat nun Bewegung in die Diskussion um einen Umzug der Polizei gebracht. Der Stadtratsausschuss für Strafrecht stimmte einem Antrag zu, der den Umzug des Polizeidepartements in ein modernes Gebäude in der Innenstadt vorsieht. Die finale Entscheidung des gesamten Stadtrats steht noch aus, doch die dringende Notwendigkeit des Umzugs wurde bereits unterstrichen.

Die Stadtverwaltung betont, dass das Polizeidepartement höchste Priorität hat. Andere Mieter des maroden Kriminaljustizgebäudes bleiben jedoch vorerst im Ungewissen. Gilbert Montaño, leitender Verwaltungsbeamter, erklärte, dass viele Behörden wahrscheinlich vorübergehend ausgelagert werden müssen, um die Gebäude zu renovieren.

Weltweit bei Ratten beliebt

Diese kuriose Episode ist kein Einzelfall. Von Indien bis Argentinien haben Ratten in Polizeibewahrungsstätten weltweit für Schlagzeilen gesorgt, indem sie große Mengen an Rauschmitteln konsumierten.

Trotz der absurden Situation bleibt jedoch eine Frage offen: Was passiert eigentlich mit den vollgedröhnten Nagern? Diese Frage lässt nicht nur die Polizei von New Orleans ratlos zurück, sondern sorgt weltweit für ungläubiges Staunen und skurrile Geschichten rund um die ungewöhnliche Verbindung von Ratten und Drogen.