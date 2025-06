Wladimir Solowjow, einer der prominentesten Fernsehmoderatoren und Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, hat in seiner Sendung unverhohlen mit der nuklearen Vernichtung Großbritanniens gedroht. In der als Kreml-Propagandainstrument bekannten Fernsehsendung richtete er drastische Warnungen an London.

„Ich verstehe nicht, warum die Briten mit ihrer neuen Verteidigungsüberprüfung den Verstand verloren haben“, erklärte Solowjow in seiner Sendung. „Wo genau suchen sie die Konfrontation mit uns? An welchem Punkt? Oder glauben sie etwa, wir wären bereits in der Themse gelandet und würden nun die Westminster Abbey stürmen?“

Seine anschließenden Ausführungen nahmen einen bedrohlichen Charakter an: „Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass bei einer Umsetzung des Plans einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland alle tot sein werden – schnell und qualvoll“, denn der Tod durch Strahlung gehört nicht zu den angenehmsten Todesarten.

Britische Bedrohung

Ohne Belege vorzulegen behauptete Solowjow zudem, britische Geheimdienste hätten verdeckte Operationen gegen Russland durchgeführt. „Der Angriff auf das russische Cybersicherheitssystem wurde von den Briten ausgeführt“, behauptete er. „Ich erinnere auch daran, dass die Bedrohung unserer Gewässer von den Briten ausging, als sie versuchten, die Zugehörigkeit der Krim zu klären. Britische Aufklärungsflugzeuge dringen in unseren Luftraum ein.“

Auslöser für diese verbalen Attacken war offenbar eine Rede des britischen Premierministers Keir Starmer, in der dieser eine „kriegsmäßige“ Überprüfung der britischen Verteidigungsfähigkeit angekündigt hatte. „Wir bereiten uns darauf vor, in Kampfbereitschaft zu gehen“, hatte Starmer erklärt.

Propagandistische Äußerungen

Solowjow kommentierte dies spöttisch: „Wenn man bedenkt, wie er boxt, fürchte ich mich davor, mir seine Kampfbereitschaft auch nur vorzustellen.“ In der von Putin unterstützten Sendung wurde außerdem behauptet, eine „sehr attraktive“ Frau, die während Starmers Ankündigung neben ihm stand, habe durch ihre Mimik verraten, dass viele Briten an seiner Strategie zweifelten, das Vereinigte Königreich für einen möglichen Konflikt mit Russland „kampfbereit“ zu machen.

Solowjow wechselte in seiner Sendung sogar kurzzeitig ins Englische und rief: „Schottisches Volk, du musst für deine Unabhängigkeit kämpfen.“

Diese propagandistischen Äußerungen dürften die ohnehin bereits angespannten diplomatischen Beziehungen zu Europa weiter verschlechtern, wie das Portal „Espress“ berichtet.