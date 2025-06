Das war’s: Beliebtes Kultlokal am Gürtel schließt!

Vom Gürtelbräu zu Lucia: Ein Wiener Traditionslokal erfindet sich neu. Nachhaltigkeit, regionale Küche und ein multifunktionales Konzept sollen frischen Wind an den Gürtel bringen.

Das Gürtelbräu, für viele Wiener mehr als nur ein gewöhnliches Lokal, steht vor einem Wendepunkt. Der Ort, der als Treffpunkt, Bühne und zweites Wohnzimmer diente, wo Nächte sich oft unbeabsichtigt in die Länge zogen, wird am 14. Juni seine Pforten schließen. Katharina Lacic, die ihre Karriere dort vor einem Jahrzehnt als Kellnerin begann und mittlerweile zur Mitbetreiberin aufgestiegen ist, erlebt diesen Umbruch aus nächster Nähe.

„In meinen Anfangszeiten war es nach Mitternacht unter der Woche voller als zu früheren Stunden“, blickt Lacic zurück. Die Pandemie veränderte jedoch das Ausgehverhalten grundlegend. Besucher verweilten kürzer, die ausgelassene Atmosphäre schwand. „Wir haben erkannt, dass dieser wunderbare Ort eine Neuausrichtung benötigt.“

Der Anstoß zur Veränderung kam nicht aus theoretischen Überlegungen, sondern durch eine Entdeckung in Budapest. Dort stießen Katharina und ihr Geschäftspartner auf ein Lokal, das mit Lichtinstallationen, üppigem Grün und behaglichem Ambiente begeisterte – und zur Inspirationsquelle wurde.

Nach ihrer Rückkehr nach Wien konkretisierte sich das Konzept. Der Name des neuen Projekts war schnell gefunden: „Lucia“, angelehnt an die Heilige des Lichts. „Lucia verkörpert Sichtbarkeit, Wärme und Zukunftsperspektive – genau diese Qualitäten wollen wir am Gürtel etablieren.“

Neues Konzept

Die kulinarische Ausrichtung wandelt sich, ohne gänzlich zu verschwinden. Anstelle einer umfangreichen Speisekarte wird Lucia kompakte, hausgemachte Gerichte anbieten: von veganem Chili über Linsendal bis zu saisonalen Eintöpfen. Die Zubereitung übernehmen die erfahrenen Köche des Bräu, die hauptsächlich im dritten Lokal am Graben tätig sind und regelmäßig in Lucia kochen werden.

„Authentizität stand für uns im Vordergrund“, erklärt Katharina. „Keine industriellen Fertigprodukte, sondern ehrliche Küche. Gerichte, die sättigen und schmecken – ohne schwer im Magen zu liegen.“

Das Projekt Lucia geht über ein reines Clubkonzept hinaus – es versteht sich als Statement. Katharina, die parallel Nachhaltigkeitsmanagement studiert, integriert das Vorhaben in ihre Masterarbeit. „Wir möchten demonstrieren, dass verantwortungsbewusstes Feiern nicht im Widerspruch zu einem coolen Erlebnis stehen muss.“ Konkret bedeutet dies: Mehrwegbecher statt Einweggläser, ausschließlich Second-Hand-Mobiliar und energieeffiziente Kühlsysteme mit Nachtabsenkung.

Bei der Getränkeauswahl setzt man auf konsequente Regionalität. Lucia schenkt ausschließlich Bio-Biere der nur zwei Kilometer entfernten Ottakringer Brauerei aus. „Es erscheint uns widersinnig, Bier aus Deutschland zu importieren, wenn Ottakringer in unmittelbarer Nähe hervorragende Qualität produziert. Das neue Bio-Helle überzeugt geschmacklich vollständig und entspricht perfekt unserer Philosophie: lokal, biologisch und zukunftsorientiert.“

Multifunktionaler Raum

Lucia definiert sich als multifunktionaler Raum jenseits von Bar und Tanzfläche. Der Club versteht sich als Plattform für musikalischen, künstlerischen und sozialen Austausch. Das Programm umfasst DJ-Workshops, Kunstveranstaltungen, Proben und Lesungen. „Ein Club sollte keine ungenutzte Fläche sein. Wir möchten ihn mit der Community teilen.“

Auch die technische Ausstattung erfährt ein Upgrade: „Wir installieren ein hochwertiges Akustiksystem. Unser Ziel ist nicht maximale Lautstärke, sondern optimale Klangqualität. In diesen Aspekt fließt besonders viel Herzblut.“

Die Eröffnung von Lucia erfolgt am 15. August zunächst in kleinem Rahmen. Das offizielle Opening findet am 30. August im Rahmen des Gürtel Nightwalk statt. Wochentags bleibt das Lokal bis 2 Uhr geöffnet, am Wochenende länger. Der Mittagsbetrieb entfällt zugunsten eines intensiveren Abendprogramms. „Wir verwerfen das Bräu nicht einfach. Wir transformieren es“, betont Katharina. „Der physische Ort bleibt bestehen. Nur die Atmosphäre wird neu.“

Ob ein beliebter Klassiker aus Bräu-Zeiten zurückkehrt? Katharina reagiert mit einem Lachen: „Die endgültige Karte ist noch in Arbeit. Spezialitäten wird es aber definitiv geben.“

Bereits festgelegt ist der neue Signature-Drink: Prosecco vom Fass.