Neue Pakete: Das ändert sich bei der Post

Bereits seit 2023 bietet die Österreichische Post AG erfolgreich wiederverwendbare Verpackungen für den Online-Handel an. Jetzt erweitert sie ihr Sortiment und führt mit dem Post Loop-Flaschenpaket und dem Post Loop-Frischepaket zwei neue Verpackungen in diese Produktlinie ein. Darüber hinaus sind die wiederverwendbaren Post Loop-Verpackungen nun auch für den privaten Gebrauch in ausgewählten Postfilialen in ganz Österreich erhältlich.

„Mit den wiederverwendbaren Verpackungen von Post Loop haben wir vor zwei Jahren echtes Neuland betreten und Maßstäbe in punkto Nachhaltigkeit für den Versandhandel gesetzt. Es ist daher nur konsequent und entspricht unserer Strategie, dass wir die Post Loop-Produktpalette weiter ausbauen und den Versand von Getränken und gekühlten Lebensmitteln nicht nur nachhaltiger, sondern auch umfassender gestalten. Bereits heute transportieren wir jährlich rund eine Million solcher Pakete, mit den neuen Verpackungen erwarten wir weitere Steigerungen“, so Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

Post Loop-Flaschenpaket

Die Verpackung des bisherigen Weinpakets wird durch das neue Post Loop-Flaschenpaket ersetzt. Dabei handelt es sich um einen speziell für den Flaschenversand entwickelten wiederverwendbaren Karton für die unterschiedlichsten Flüssigkeiten. Ab sofort ist erstmals auch der Versand von kohlensäurehaltigen Getränken, Spirituosen, Ölen, Essig etc. möglich. Lediglich Gärendes ist weiterhin ausgenommen.

Das Post Loop-Flaschenpaket gibt es in verschiedenen Größen für den Versand von 1, 2, 3, 6, 12 oder neu auch 18 Flaschen. Der robuste, doppellagige Recyclingkarton schützt nicht nur den Inhalt besonders gut, sondern kann auch für insgesamt bis zu drei Umläufe verwendet werden. Damit ist er ideal, um leere Flaschen kosten- und ressourcenschonend an den Weinbaubetrieb oder den Getränkehandel zurückzugeben.

FOTO: Österreichische Post AG

Für Fleisch, Gemüse und mehr

Für den Next Day Fresh Lebensmittelversand gibt es jetzt das Post Loop-Frischepaket, das gleich aus zwei Neuheiten besteht: Die Isolierbox für den gekühlten Versand von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch oder Milchprodukten wurde neugestaltet und ist nun nicht nur praktischer und kompakter, sondern auch in der Gastronorm ausgeführt (konkret für GN 1/2-Behälter). Zudem schützt ein neuer Überkarton die Isolierbox vor Abnutzung und ermöglicht deutlich mehr Umläufe ohne Verschleiß.

Auch die Empfänger*innen profitieren von einem vereinfachten Handling: Nach der Entnahme der Lebensmittel aus der Isolierbox lässt sich der Überkarton mittels integriertem Klebestreifen leicht verschließen und an den*die Absender*in retournieren. Ein Begleitschreiben inklusive Retourenlabel kann im ungekühlten Bereich zwischen Isolierbox und Überkarton mitversendet werden.

Die Isolierboxen verfügen über die bewährte Thermoisolierung, müssen aber aufgrund des Überkartons nicht mehr verplombt werden. Die Isolierboxen können in Gastrospülmaschinen gewaschen und desinfiziert werden, bevor sie wieder in den Versand gehen. Vorhandene Kühlakkus passen auch in die neue Isolierbox, eigene Kühlakkus können ebenfalls verwendet werden.

Privat nachhaltig verpacken

Neben der Erweiterung des Post Loop-Sortiments für B2C-Versender*innen macht die Post die wiederverwendbaren Verpackungen nun auch Privatpersonen zugänglich. Seit dem Frühjahr werden Post Loop-Verpackungen in verschiedenen Größen erstmals auch in 20 Postfilialen in ganz Österreich angeboten. Wer also auch beim privaten Paketversand umweltbewusst handeln möchte, versendet nicht nur mit der Österreichischen Post, sondern verwendet auch eine Verpackung, die nach Empfang und Entnahme des Inhalts wieder zusammengefaltet und an die Post retourniert werden kann.