Gastro-Zoff eskaliert: Warum das Trinkgeld jetzt zum Problem für Kellner wird

Bargeldloses Bezahlen macht Trinkgelder plötzlich sichtbar – und löst einen Konflikt zwischen Wirtschaft und Gewerkschaft aus. Im Zentrum steht die Sozialversicherungspflicht.

Die Debatte um die Abgabenbefreiung von Trinkgeldern in Österreich hat erneut an Fahrt aufgenommen. Während Trinkgelder grundsätzlich von der Steuer befreit sind, unterliegen sie weiterhin der Sozialversicherungspflicht. Da diese Beträge in der Vergangenheit schwer nachzuverfolgen waren, wurde meist mit Pauschalbeträgen kalkuliert. Mit der zunehmenden Verbreitung bargeldloser Zahlungsmethoden werden Trinkgelder jedoch vermehrt in den Registrierkassen erfasst, was zu verstärkten Nachforderungen durch die Österreichische Gesundheitskasse führte. Als Reaktion darauf wurden politische Stimmen laut, die eine vollständige Befreiung von Abgaben für Trinkgelder fordern – ein Anliegen, das sowohl von verschiedenen Landeshauptleuten als auch von der Wirtschaftskammer unterstützt wird.

Politische Positionen

Im aktuellen Regierungsprogramm ist die Trinkgeldthematik ebenfalls verankert. Vorgesehen ist eine „Evaluierung und praxistaugliche Ausgestaltung der Regelungen für die Trinkgeldpauschale inkl. TRONC-Systeme“ (Sammelsysteme für Trinkgelder, die später unter dem Personal aufgeteilt werden). Allerdings mahnt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der zuvor für die Arbeiterkammer tätig war, zur Vorsicht – eine Position, die auch der Österreichische Gewerkschaftsbund vertritt. Emanuel Straka, Tiroler Landesgeschäftsführer der Teilgewerkschaft vida, betonte gegenüber dem „ORF“, dass die Sozialversicherungsbeiträge direkte Auswirkungen auf die Höhe der späteren Pensions- und Arbeitslosenzahlungen haben.

Gewerkschaftliche Bedenken

Die aktuelle Kontroverse entstand, nachdem Medien über teilweise erhebliche Nachforderungen der ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) berichtet hatten. Während früher die tatsächliche Höhe der Trinkgelder kaum überprüfbar war, hinterlassen elektronische Zahlungen nun eindeutige Spuren in den Kassensystemen. Die Diskussion gewann besonders an Brisanz, da Trinkgelder in manchen Branchen einen wesentlichen Teil des Einkommens darstellen.

Die Gewerkschaft positioniert sich nun klar gegen eine vollständige Abgabenbefreiung und verweist insbesondere auf die langfristigen Vorteile für die Altersversorgung der Beschäftigten.