Alma Zadic erwartet Baby Nummer 2! (FOTO)

Die Nachricht, dass die Justizministerin Alma Zadic ein zweites Kind erwartet, hat die Herzen vieler Menschen in Österreich erwärmt. Mit einem Beitrag in den sozialen Medien gab die 40-jährige Grünen-Politikerin bekannt, dass sie und ihr Mann bald erneut Eltern werden. Diese freudige Nachricht folgt auf die Geburt ihres ersten Kindes, eines Sohnes, am 6. Jänner 2021.

Trotz ihrer Schwangerschaft bekräftigt Zadicihre Absicht, ihre Aufgaben als Justizministerin weiterhin vollumfänglich wahrzunehmen. Dies unterstreicht ihr Engagement für ihre politische Rolle und ihre Pflichten gegenüber der österreichischen Bevölkerung. Ihre Amtszeit, die seit dem 6. Januar 2021 andauert, hat Zadic als engagierte und fähige Ministerin ausgezeichnet.

Ihre Entschlossenheit, sowohl ihre familiären als auch beruflichen Pflichten mit Hingabe zu erfüllen, verdient besondere Anerkennung und Bewunderung.