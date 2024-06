Die Geschichte schreibt Paradoxe, und eines davon betrifft die Republik Dubrovnik. Um ihre Neutralität zu bewahren, sahen sich die Dubrovniker gezwungen, Neum an das Osmanische Reich abzutreten. Diese strategische Entscheidung aus dem 17. Jahrhundert sollte sicherstellen, dass Dubrovnik nicht von den Venezianern eingekreist wurde.

Nach dem Moreanischen Krieg (1684-1699) und dem Frieden von Karlowitz 1699 erlangte die Venezianische Republik beträchtliche Gebietsgewinne in Dalmatien. Dies bedrohte die Handelsrouten Dubrovniks, da Venedig nun versuchte, Dubrovnik vollständig vom Hinterland abzuschneiden. Die einzige Lösung war, das Gebiet um Neum an das Osmanische Reich abzutreten und damit eine Pufferzone zu schaffen, die Dubrovnik vor der venezianischen Einkreisung schützte.

Strategische Entscheidungen und deren Folgen

Die Dubrovniker verlangten, dass ihr Gebiet sowohl im Norden als auch im Süden von der Venezianischen Republik getrennt wird. Somit erhielten die Osmanen Zugang zum Meer bei Neum und Klek im Norden und bei Sutorina im Süden. Mit dem Friedensvertrag von Požarevac 1718, der auch von den Venezianern akzeptiert werden musste, wurden diese Gebiete offiziell dem Osmanischen Reich zugesprochen.

Die Übergabe von Neum an das Osmanische Reich bedeutete für Dubrovnik die Möglichkeit, ihre Neutralität und Handelsfreiheit zu bewahren. Dies war für die Stadt von entscheidender Bedeutung, da ihre wirtschaftliche Existenz stark vom Handel abhing. Durch die Schaffung einer osmanischen Pufferzone konnten die Dubrovniker sicherstellen, dass sie nicht vollständig von feindlichen Mächten umgeben waren.

Entwicklungen im 20. Jahrhundert

1908 zahlte Österreich-Ungarn der Türkei als Entschädigung für die Annexion von Bosnien und Herzegowina 2,5 Millionen türkische Pfund, wodurch dieses Gebiet offiziell österreichisch wurde. Nach den beiden Weltkriegen wurde Neum Teil der Sozialistischen Republik Bosnien und Herzegowina, während Sutorina 1946 durch einen informellen Gebietstausch Teil von Montenegro wurde.

Die historische Bedeutung dieser Region wurde im 20. Jahrhundert weiter vertieft. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde Bosnien und Herzegowina Teil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (später Jugoslawien). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Neum als Teil der Sozialistischen Republik Bosnien und Herzegowina in das föderative Jugoslawien eingegliedert. Diese geopolitischen Veränderungen festigten die Zugehörigkeit von Neum zu Bosnien und Herzegowina.

Drei Jahrhunderte Kontinuität

Die Bevölkerung in diesem Gebiet blieb über die Jahrhunderte hinweg konstant und bestand hauptsächlich aus Kroaten. Dennoch war das Gebiet von Neum nie im Besitz Kroatiens – weder in der Habsburgischen noch in der Venezianischen Dalmatien, noch in der Volks- oder Sozialistischen Republik und somit auch nicht in der modernen Republik Kroatien.

Mit anderen Worten, der Zugang zum Meer für Bosnien und Herzegowina in Neum ist so alt wie die Entscheidung der Dubrovniker, ihn so zu gestalten. Technisch gesehen verzichteten sie auf eine Landverbindung, um eine Insel zu werden und so einen freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten. Drei Jahrhunderte später benötigen sie eine Brücke, um den ungehinderten Waren- und Dienstleistungsverkehr nach Dubrovnik zu gewährleisten.

Bedeutung für die Gegenwart

Nur durch das Verständnis der Bedürfnisse einer bestimmten Zeit können wir die Bedürfnisse unserer heutigen Zeit begreifen. Der Bau der Pelješac-Brücke, die Kroatien um Neum herum mit Dubrovnik verbindet, ist eine moderne Antwort auf historische Herausforderungen. Diese Brücke, die die kroatische Küste wiedervereinigt und den freien Warenverkehr erleichtert, ist ein Zeugnis dafür, wie historische Entscheidungen und geopolitische Entwicklungen auch Jahrhunderte später noch nachwirken können. Die Brücke reduziert nicht nur die Abhängigkeit von der Transitroute durch Neum, sondern stärkt auch die regionale Integration und wirtschaftliche Entwicklung entlang der Adriaküste.

(FOTO: EPA/Stringer)

Insgesamt zeigt die Geschichte von Neum, wie komplex und weitreichend die Auswirkungen diplomatischer und territorialer Entscheidungen sein können. Von der Republik Dubrovnik über das Osmanische Reich bis hin zur modernen Republik Bosnien und Herzegowina – die strategischen Überlegungen und Kompromisse vergangener Jahrhunderte prägen noch immer die heutige geopolitische Landschaft.