Eröffnung der Peljesac-Brücke: Ab heute ist man zwei Stunden schneller in Kroatien

Die Peljesac-Brücke ist das größte aus EU-Mitteln finanzierte kroatische Infrastrukturprojekt. Heute kommt es zur lang ersehnten Eröffnung.

Die 2.140 Meter lange Brücke verbindet die südlichste Region mit dem Rest des Landes, der derzeit bei Neum, wo Bosnien und Herzegowina Zugang zur Adria hat, abgeschnitten ist.

Schon 2013 gab die Europäische Kommission eine vorläufige Machbarkeitsstudie in Auftrag, die zeigte, dass die Peljesac-Brücke die beste Lösung ist, um den Süden Kroatiens mit dem Rest des Landes zu verbinden. Der Gesamtwert des Projekts wurde auf 420,3 Millionen Euro geschätzt. Eine große Unterstützung ist die Europäische Union mit 357 Millionen Euro.

Die Brücke wurde in vier Phasen gebaut, die bereits 2016 veröffentlicht wurden. Ende November 2017 stellte der Projektleiter der Peljesac-Brücke, Marjan Pipenbaher, stellte den Entwurf öffentlich vor und sagte: „Das ist mein Lebenswerk.“ Die Bauzeit betrug fünf Jahre.

Hindernisse

Vor dem Baubeginn kam es zu Problemen und Beschwerden, was den geplanten Prozess immer wieder verlangsamte.

Bei der Ausschreibung für den Bau der Brücke gingen drei Angebote ein. Die Entscheidung ist gefallen: China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants Co . Ltd., CCCC Second Highway Engineering Co. GmbH. und CCCC Second Harbor Engineering Co. GmbH. bekommen das Projekt.

Diese Entscheidung gefiel den anderen Bewerbern Strabag, italienisches Unternehmen Astaldi und türkische IC Ictas Isaat Sanayi nicht, und sie erhoben Einsprüche. Dies verzögerte weitere Bauschritte, doch schließlich wurde der Einspruch endgültig zurückgewiesen.

Nach diesen Verzögerung kam eine neue Drohung – eine mögliche Klage von Bosnien und Herzegowina, das mit der Entwicklung der Situation nicht zufrieden ist.

Im Jahr 2018 erklärte nämlich Halid Genjac, Präsident des Hauptvorstands der SDA, dass „es inakzeptabel ist, die Peljesac-Brücke zum Nachteil der territorialen Integrität und Souveränität Bosnien und Herzegowinas zu bauen.“ „Vor dem Bau muss das 1999 unterzeichnete Abkommen über die Grenze zwischen Bosnien und Herzegowina und Kroatien ratifiziert werden, wobei die Brücke das Recht BiHs auf Zugang zum offenen Meer nicht in Frage stellen darf. „, sagte Genjac.

Nach der Regulierung aller Anschuldigungen und Einsprüche, kam es erneut zu einer Beschwerde seitens Strabag. Nämlich griechischer Avax soll nicht für den Bau des Teils Doli – Dubok engagiert werden. Dieser Berufung wurde stattgegeben, und Strabag durfte diesen Teil der Straße bauen.

Es gab viele Beschwerden, sogar bedeutungslose, weshalb alle zurückgewiesen wurden.

Die Brücke wurde am 29. Juli letzten Jahres vollständig verbunden und erstreckt sich von Komarna auf der Landseite bis nach Brijesta auf Pelješac.

Noch fehlen acht Kilometer bei Ston und der Anbindung an die Straße D8, die bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden sollen.