Alpen versinken im Schnee – Osten genießt milde 19 Grad

Während in den Alpen bereits bis zu 40 Zentimeter Neuschnee liegen, bleibt es im Osten Österreichs mild. Autofahrer müssen jetzt auf Winterreifen umsteigen.

Der Winter hat in den vergangenen Tagen erste Spuren in Österreich hinterlassen. Im Westen des Landes fielen während der Nacht mehrere Zentimeter Schnee, wobei besonders Tirol und Obertauern, Salzburg von den Niederschlägen betroffen waren. Autofahrer müssen nun auf Winterausrüstung umsteigen, da die Straßenverhältnisse mit Sommerreifen nicht mehr zu bewältigen sind.

In den Alpen wurden laut „extremwetter.tv“ Schneemengen von bis zu 40 Zentimetern verzeichnet. Die Niederschläge stauten sich durch eine Nordwestlage an den Alpen und sorgten in Höhenlagen über 1.800 Metern für erheblichen Neuschnee innerhalb der letzten 24 Stunden. In Obertauern, Salzburg türmte sich der Schnee bis zu 40 Zentimeter hoch. Trotz der winterlichen Bilder, die bereits Lust auf Skifahren machen, laufen derzeit noch die finalen Vorbereitungen für die kommende Wintersaison.

Mildere Temperaturen

Am Mittwoch können sich vor allem Bewohner im östlichen Flachland über einige sonnige Stunden freuen. Im Waldviertel, Niederösterreich und in den Voralpen ziehen jedoch dichtere Wolken auf, die vereinzelt Regen mit sich bringen. Dennoch zeigt sich auch dort gelegentlich die Sonne. Bei nachlassendem Wind wird es insgesamt milder mit Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad.

Der Donnerstag präsentiert sich überwiegend bewölkt mit zeitweiligem Regen und einzelnen Schauern. Zwischendurch lockert die Bewölkung bei mäßigem Westwind etwas auf. Die Temperaturen bleiben mit 14 bis 19 Grad weiterhin verhältnismäßig mild.

Wochenausblick

Zum Wochenende hin bringt der Freitag dichte Wolkenfelder mit sich. Im Tagesverlauf sind besonders im Mostviertel, Niederösterreich kurze Schauer zu erwarten. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind zeigen sich gelegentlich Auflockerungen.

Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 13 und 19 Grad.