Alzheimer-Warnzeichen bereits 20 Jahre vor ersten Symptomen identifiziert!

Ein unsichtbarer Feind im eigenen Kopf – Demenz: Doch es gibt auch Hoffnung: Forscher haben einen Zerfallsprozess entdeckt, der schon Jahrzehnte vor den ersten Symptomen einsetzt.

Im Fokus der Forschung steht dabei der Energiestoffwechsel im Gehirn, genauer gesagt im Hippocampus, dem Bereich, der für unser Kurz- und Langzeitgedächtnis verantwortlich ist. „Interessanterweise können Veränderungen im Stoffwechsel beobachtet werden, bevor sich die charakteristischen unlöslichen Plaques im Gehirn angesammelt haben“, erklärt Maria Ankarcrona, eine beteiligte Forscherin der Karolinska Universität in Schweden. Diese Entdeckung könnte eine frühere Diagnose von Alzheimer ermöglichen, einer Krankheit, die oft erst entdeckt wird, wenn sie bereits fortgeschritten ist.

Ein weiterer wichtiger Schritt in der Erforschung von Demenz ist die Arbeit von Prof. Dorothee Saur. Sie hat eine Methode entwickelt, mit der sie anhand von sieben Fragen feststellen kann, ob eine Erkrankung vorliegt. Doch die Krankheit macht auch vor den Jüngsten nicht halt: Der achtjährige John leidet an Kinderdemenz und hat eine Lebenserwartung von höchstens 20 Jahren.

neue Wege in der Behandlung

Die Forschungsergebnisse der Karolinska Universität könnten jedoch neue Wege in der Behandlung von Demenz eröffnen. „Wir haben diese Veränderungen jetzt in einem früheren Stadium entdeckt“, sagt Ankarcrona. Die Wissenschaftler hoffen, dass die Erkenntnisse über den Energiestoffwechsel dabei helfen können, Demenz früh zu erkennen und möglicherweise sogar in diesem Frühstadium noch in den Griff zu bekommen.