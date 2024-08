Am ersten Schultag: Mutter überfährt Tochter vor Schule

Ein erschütternder Unfall ereignete sich am Montagmorgen in der US-Kleinstadt Sarasota in Florida. Eine Mutter fuhr unbeabsichtigt über ihre zwölfjährige Tochter, als sie diese zur Schule brachte.

Zwischenfall vor der Schule

Wie die amerikanischen Sender „ABC“ und „WFLA-TV“ unter Berufung auf Behördenangaben berichteten, geschah das Unglück gegen 7.45 Uhr. Die Tochter hatte gerade das Auto der Mutter verlassen und befand sich auf dem Beifahrersitz eines SUVs. Beim Aussteigen ließ sie einige ihrer Schulsachen fallen, die teilweise unter dem Fahrzeug landeten. Als sie versuchte, diese aufzuheben, fuhr ihre Mutter nichtsahnend weiter und überrollte das Mädchen.

Schockierende Folgen

Rettungskräfte waren schnell vor Ort und brachten die schwer verletzte Schülerin per Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ihre Verletzungen wurden als kritisch eingestuft.

Mahnung der Behörden

Der Sprecher der Florida Highway Patrol, Kenneth Watson, kommentierte den Vorfall gegenüber WFLA-TV: „Hier sind wir nun, am ersten Tag. Wir haben bereits eine Tragödie erlebt.“

Watson ermahnt: „Wir hoffen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, auf unsere Umgebung zu achten, wenn wir uns in der Nähe der Schule aufhalten und ganz sicher, wenn wir unsere Kinder aus dem Fahrzeug lassen.“