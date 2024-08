Regenflut drückt Frau unter Bus – Lebensgefahr! (VIDEOS)

Ein heftiges Unwetter hat am Samstagnachmittag in Wien zu massiven Schäden und Überflutungen geführt. Besonders dramatisch ereignete sich ein Unfall in Wien-Döbling, der einen Großeinsatz der Rettungskräfte erforderte.

Frau unter Bus geschwemmt

In der Barawitzkagasse, kurz vor der Ecke Gunoldstraße, kam es um etwa 17 Uhr zu einem tragischen Vorfall. Eine etwa 35-jährige Frau stürzte aus bislang ungeklärten Gründen und geriet in die Wassermassen, die sie auf der abschüssigen Straße unter einen Bus der Linie 10A schwemmten. Aufgrund ihrer misslichen Lage drohte die Frau zu ertrinken, da das Wasser kontinuierlich anstieg.

Rettungseinsatz unter schwierigen Bedingungen

Der Busfahrer wurde durch Passanten auf die Notsituation aufmerksam gemacht und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Diese versuchten mit aller Kraft, das Wasser abzuleiten und die Frau zu befreien. Der Bus wurde von der Berufsfeuerwehr Wien angehoben, um die Frau zu retten. Laut den Wiener Linien gelang es, sie zu bergen. Die Berufsrettung Wien bestätigte, dass die Frau reanimiert werden musste und in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht wurde.

Überflutungen und Sachschäden in ganz Wien

In der unmittelbaren Umgebung kam es zu erheblichen Überschwemmungen. Die Unterführung in der Gunoldstraße stand komplett unter Wasser und musste daher gesperrt werden. Weitere Straßen in der Nähe waren ebenfalls stark betroffen. Auch eine nahegelegene Tankstelle erlitt Schäden: Das Dach wurde durch den Starkregen und die starken Windböen abgerissen.

Rekordregenfälle setzen neue Maßstäbe

Meteorologe Manuel Oberhuber wies auf der Plattform X auf die außergewöhnlichen Regenmengen hin, die einen neuen Sommerrekord aufstellten. „110 l/m² in Wien Döbling und damit ein neuer Sommerrekord für den maximalen Regen pro Tag. Messbeginn vor 152 Jahren. Durch den vielen Regen steht die Gunoldstraße komplett unter Wasser.“, erklärte er.

Erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr

Keller wurden überschwemmt und auch der öffentliche Verkehr war stark betroffen: Busse mussten sich ihren Weg durch zentimeterhohes Wasser bahnen. Autofahrer suchten Schutz vor dem Hagel unter Brücken und Durchfahrten, was zu gefährlichen Situationen und Verzögerungen führte, da nachfolgende Fahrzeuge stark abbremsen mussten.

Das kurze, aber intensive Gewitter in Wien hat eindrucksvoll gezeigt, wie schnell extreme Wetterereignisse zu gefährlichen Situationen und erheblichen Schäden führen können.

