Weg von Inter? Neue Gerüchte um Arnautovics Zukunft

Dieses Wochenende beginnt die neue Saison der Serie A, doch ob Marko Arnautovic weiterhin für den Meister Inter Mailand aufläuft, bleibt unsicher.

Laut der „Gazzetta dello Sport“ hat der 35-jährige ÖFB-Star zwar den Wunsch geäußert, seinen Vertrag in Mailand zu erfüllen, der noch ein Jahr läuft. Dennoch halten sich hartnäckig Gerüchte über einen möglichen Vereinswechsel.

Interesse aus Belgrad

Zuletzt wurde Arnautovic mit Genoa in Verbindung gebracht. Jetzt berichtet „Sportsport.ba“, dass auch Roter Stern Belgrad, der serbische Meister, an einer Verpflichtung des erfahrenen Stürmers interessiert ist. Doch es bleibt abzuwarten, ob der Verein aus Belgrad sich Arnautovic überhaupt leisten kann, selbst wenn dieser ablösefrei wechseln würde. Bei Inter verdient der Österreicher derzeit rund 3,7 Millionen Euro pro Jahr.

Begrenzte Einsatzchancen bei Inter

Falls Arnautovic bei Inter bleibt, dürften seine Einsatzchancen gering sein. Hinter den etablierten Angreifern Lautaro Martinez, Marcus Thuram und Mehdi Taremi ist er derzeit nur die vierte Wahl im Sturm. Diese Situation könnte zu weniger Spielzeit für den 35-Jährigen führen, was eventuell einen Wechsel attraktiver macht.

Lesen Sie auch: Arnautovic vor Wechsel? Inter Mailand macht Druck Die Zukunft von Marko Arnautovic bei Inter Mailand steht erneut zur Diskussion. Wird der österreichische Fußballstar Inter Mailand verlassen?

Kündigt Marko Arnautovic seinen ÖFB-Rücktritt an? Diese verpasste Chance symbolisierte das abrupte Ende der rot-weiß-roten Hoffnungen in diesem Turnier.

Meistertitel: Arnautovic legt Tanzeinlage hin (VIDEO) Inter Mailand hat nach einem Stadtduell den AC Milan mit 2:1 besiegt und sich den 20. Meistertitel in der Geschichte des Clubs gesichert.

Ob Arnautovic wirklich in Mailand bleibt oder eine neue Herausforderung annimmt, wird sich zeigen. Klar ist, dass seine Zukunft in der Serie A weiterhin in den Sternen steht.