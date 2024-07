Amoklauf in Kroatien: Täter spendierte vor der Tat Getränke

Ein demenzkranker Altersheim-Bewohner attackierte einen Mitbewohner mit dem Messer. Das Opfer wurde im Gesicht und am Hals verletzt.

Messerattacke in Altersheim: Pensionist flüchtet mit Rollator

Schüsse im Altersheim: Fünf Menschen tot

In Kroatien ereignete sich am Montag ein Verbrechen, bei dem fünf Menschen in einem Senioren- und Pflegeheim ihr Leben verloren.