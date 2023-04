Anastasija-Mila Krstić: „U Sanremu predstavljam Austriju!“

Anastasija-Mila ima 13 godina i učenica je sedmog razreda Mittelschule. Kako kaže, solidna je učenica, ali joj matematika nije na listi omiljenih predmeta. Od najranijeg uzrasta, preokupacija joj je muzika, odnosno pevanje. Odlučila je da školovanje nastavi u muzičkoj gimnaziji, a već razmišlja i gde će studirati. Anastasija-Mila je rođena u Austriji, ali govori vrlo negovani i pravilni srpski jezik, što je, nažalost, retkost među decom koja ovde odrastaju. Povod za intervju sa ovom dragom i vaspitanom devojčicom je njen nastup na festivalu „Sanremo Junior“, gde će 3. maja predstavljati Austriju.

KOSMO: Kako je nastala tvoja veza sa muzikom?

Anastasija-Mila: „Moja cela porodica sa mamine strane se bavi muzikom: mama Jelena je u Gracu diplomirala na odseku za džez pevanje, baka Vera je predavala muziku u školi, a sada vodi dečji hor, dok deda Sima svira više instrumenata i peva. Ja sam bukvalno odrastala uz muziku. Gledala sam moju mamu na časovima koje je držala i jednom, mislim da nisam imala ni pet godina, rekla sam joj da želim da budem poput nje, ali da ću, pored pevanja, da igram i da glumim. Nisam sigurna da me je tada shvatila ozbiljno, ali ja sam počela da sama za sebe pravim muziku i koreografije, pevala sam, igrala i glumila, a sve to sam i snimala. Ponekad su mi u pomoć priskakali brat i deda, a s vremenom sam bila sve čvršća u odluci da nastavim tim putem.“

Kad si počela da nastupaš pred publikom?

„Počela sam javno da nastupam sa četiri godine, a 2019. godine sam se prijavila za takmičenje ’Voice Kids’ u Nemačkoj. Imala sam tada devet godina, stigla sam do polufinala i, iskrena sam kad to kažem, bila sam pomalo tužna i razočarana kad sam završila takmičenje. U to vreme nisam još bila u potpunosti savladala lekciju čija je glavna poruka ’Važno je učestvovati’. Danas znam da je to sve jedna igra, zapravo, priprema za istinski život.“

Šta se dalje dešavalo u tvom odnosu prema muzici?

„Od 2020. sam počela da igram u ’Teatro’ Mödling. To je mjuzikl grupa, namenjena deci i omladini. Idem redovno na probe, igram u predstavama i to me veoma ispunjava jer mi pruža upravo ono što očekujem od umetnosti. Prve godine sam učestvovala u tri predstave, a godinu dana kasnije sam se prijavila za veliku produkciju i igrala sam glavnu žensku ulogu u predstavi ’Bambi’.

Jesi li se u međuvremenu još negde takmičila?

„Jesam. Prošle godine sam bila deo takmičenja ’NÖN sucht das grösste Talent’ i stigla sam do polufinala. I to je deo mog odrastanja, lepo iskustvo iz kojeg učim i pripremam se za dalje bavljenje muzikom.

A sad dolazi festival Sanremo Junior! Kako je to počelo?

„Da, 3. maja ću nastupiti na međunarodnom festivalu ’Sanremo Junior’, gde ću predstavljati Austriju. Sve je počelo tako što sam na internetu videla stranicu preko koje su se slale prijave. Moja mama i ja smo poslale matricu i video sa pesmom ’Be happy’, za koju je tekst napisao Igor Stanković, muziku je stvorila mama uz moju pomoć, aranžman potpisuje Božidar Radenković, a sve smo snimili u studiju Aleksandra Sofronijevića. Dosta dugo smo čekali odgovor iz Italije, a onda je konačno stigao e- mail u kojem se organizatori festivala izvinjavaju zbog dugog čekanja. Napisali su da se jako puno kandidata prijavilo iz Austrije, da sve moraju pažljivo da pregledaju i da zato sve predugo traje. Bila sam nestrpljiva da saznam odgovor, ali sam se i nadala, što se pokazalo opravdanim. Naime, u sledećem dopisu nam je javljeno da sam odabrana da na festivalu ’Sanremo Junior’ predstavljam Austriju. Zaista sam u tom času bila presrećna!“

Otkrij nam nešto o svojoj pesmi!

„Pevaću na engleskom, a pesma nosi poruku da treba da budemo srećni i da uvek mislimo pozitivno, bez negativnih osećanja. To je važno za moje vršnjake, ali i za starije od nas.“

A kako će se odvijati festival?

„Festival je takmičarskog karaktera. Kako su nas obavestili, mama i ja ćemo u Italiji boraviti sedam dana. O svim tehničkim detaljima brine ona, a moje je samo da lepo izvedem svoju pesmu. Ne znam ko je u žiriju, ali biće puno muzičkih stručnjaka koji će ocenjivati pesmu, nastup i kompletni utisak koji mi takmičari ostavljamo. Na festivalu nastupaju tri starosne kategorije – od šest do petnaest godina, a ja pripadam najstarijoj grupi. U propozicijama je navedeno da su dozvoljeni svi muzički žanrovi, osim opere.“

Jesi li već izabrala haljinu i cipele za nastup?

Jesam naravno! Haljinu mi je uradio bečki dizajner Goran Bugarić, koji je svoje modele predstavljao na svetskim scenama. Biće to u skladu sa mojim godinama i prilikom, a haljina savršeno prati poruku moje pesme. Cipele imaju potpetice sa kojima nemam iskustva, pa vežbam u njima pokrete. Planiram da mi kosa ostane raspuštena i kovrdžava, a šminkaću se sama uz maminu pomoć.“

Ideš li u Italiju da pobediš, ili da učestvuješ?

„Jako se radujem što učestvujem na tom festivalu, to je samo po sebi veliki uspeh, s obzirom na broj prijavljenih. Naravno, bilo bi prelepo ukoliko bih pobedila. Nikad se ne zna, sve je moguće!“

