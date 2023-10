Attacken der Hamas: Deutsche Künstlerin in Israel entführt

Die 30-jährige Shani Luk, eine deutsche Tattoo-Künstlerin und Model, wurde während eines Musikfestivals für den Frieden von Terroristen der Hamas entführt.

Dieser Vorfall ereignete sich im Zuge eines überraschenden Angriffs auf Israel, bei dem Hunderte von Menschen getötet und Tausende verletzt wurden. Ein Video zeigt Luk bewusstlos im hinteren Teil eines Lastwagens, umgeben von jubelnden Terroristen und Anhängern der Gruppe.

Rickarda, die Mutter von Shani Luk, veröffentlichte ein herzzerreißendes Video, in dem sie um Hilfe bat.

,,Heute Morgen hat die palästinensische Hamas meine Tochter Shani Nikol Luk, eine deutsche Staatsbürgerin, zusammen mit einer Gruppe von Touristen im Süden Israels entführt. Uns wurde ein Video geschickt, auf dem ich deutlich sehen konnte, wie unsere Tochter bewusstlos in einem Auto mit Palästinensern war und wie sie durch den Gazastreifen fuhren. Bitte senden Sie uns jede Hilfe oder Nachricht. Vielen Dank“, sagte sie.

Die Hamas behauptete, Luk sei eine israelische Soldatin. Eine Verwandte von Shani widersprach jedoch dieser Behauptung und sagte:

,,Wir haben nichts gehört. Wir hoffen auf positive Nachrichten. Das ist definitiv Shani. Sie war auf einem Musikfestival für den Frieden. Dies ist ein Albtraum für unsere Familie.“

Am Samstag starteten palästinensische Militante den schlimmsten Angriff in den letzten 50 Jahren mit beispiellosen Land-, See- und Luftangriffen. In einem koordinierten, mehrfachen Angriff drangen palästinensische Terroristen aus dem Gazastreifen in Israel ein, besetzten Siedlungen und töteten Zivilisten, die ein jüdisches Fest feierten. Es wird befürchtet, dass Dutzende von Menschen von der Straße entführt und nach Gaza zurückgebracht oder einfach vor Ort getötet wurden.

Die genauen Hintergründe des Angriffs und der Entführung von Shani Luk sind noch unklar. Weitere Entwicklungen und Reaktionen auf diese tragischen Ereignisse werden erwartet.