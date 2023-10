Serbien auf Krim-Kurs? Kosovos Präsidentin schlägt Alarm!

Die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani hat in einem Interview mit CNN eine klare Botschaft an die internationale Gemeinschaft gesendet: Sie fordert Sanktionen gegen Serbien, um eine mögliche Annexion nach dem Vorbild der Krim zu verhindern. Sie warnt vor einer beispiellosen Sicherheitsherausforderung und beschuldigt Serbien, das Kosovo weiter destabilisieren zu wollen.

„Wir hatten einen klaren Akt der Aggression von unserem Nachbarn Serbien. Sie wurde von paramilitärischen Formationen durchgeführt. Diese Aggression wurde vorbereitet, mit dem Ziel einer Annexion nach dem Vorbild der Krim“, sagte Osmani.

Die Präsidentin behauptet, das Kosovo habe Beweise für eine Ausbildung innerhalb Serbiens, die von der serbischen Armee organisiert wurde. „Die Waffen, die wir beschlagnahmt haben, sind keine Waffen, die normale Bürger bekommen können, sondern nur die Armee“, fügte sie hinzu. Sie forderte auch die Auslieferung von Milan Radoicic und anderen, die an der Gewalt in Banjska beteiligt waren.

Osmani betonte, dass das Kosovo einen fairen und ausgewogenen Ansatz im Dialog fordert, den es bisher nicht gab, und dass dieser Mangel Serbien zu einem Akt der Aggression ermutigt hat.

„Zuerst wollen wir, dass Radoicic und andere an das Kosovo ausgeliefert werden. Angesichts der bisherigen Erfahrungen wird Serbien das nicht tun. Im Dialog gibt es nur eine konstruktive Seite, und das ist das Kosovo, das 99 Prozent aller seiner Verpflichtungen erfüllt hat“, sagte sie.

Die kosovarische Präsidentin wies darauf hin, dass Serbien sich 2013 verpflichtet hat, die parallelen Strukturen im Kosovo aufzulösen, aber die Ereignisse in Banjska zeigen, dass sie nur gestärkt wurden. Sie fügte hinzu, dass das Kosovo bereit ist, das umzusetzen, was es durch die Vereinbarung von Brüssel im Februar und den Anhang in Ohrid übernommen hat, einschließlich Artikel 7, wie sie sagte, über die Selbstverwaltung für die Serben.

Auf die Frage, ob das Kosovo die ZSO bilden wird, auf die die internationale Gemeinschaft besteht, wiederholte Osmani, dass das Kosovo angegriffen wurde und Opfer einer Aggression ist.

„Wir haben einen Plan zur Umsetzung des Brüsseler Abkommens vorgeschlagen. Wir haben in Übereinstimmung mit unseren Verbündeten gehandelt, nachdem wir kleinere Missverständnisse überwunden hatten. Was wichtig ist, ist, dass das Kosovo jetzt angegriffen wird. Wir würden gerne sehen, dass Serbien seine Verpflichtungen erfüllt, da dies zur Verringerung der Spannungen beitragen würde“, sagte sie.