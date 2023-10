Nach Kosovo-Angriff: Milan Radoicic festgenommen!

In einer aktuellen Entwicklung wurde der mutmaßliche Anführer der Gruppe, der kosovo-serbische Geschäftsmann Milan Radoicic, im Zusammenhang mit einem tödlichen Angriff auf einen kosovarischen Polizisten festgenommen. Nach einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde er zur Staatsanwaltschaft in Belgrad gebracht.

Am 24. September ereignete sich ein tragischer Vorfall im Dorf Banjska, bei dem ein kosovarischer Polizist getötet wurde. Als Reaktion darauf leitete die Kosovo-Polizei eine Aktion gegen eine bewaffnete Gruppe ein, die versuchte, im Kloster Banjska Zuflucht zu finden. Bei dieser Aktion kamen drei Serben, ursprünglich aus dem Norden des Kosovo, ums Leben.

Hausdurchsuchung

Inmitten dieser Ereignisse wurde Milan Radoicic, der ehemalige Vizepräsident der Serbischen Liste, in Gewahrsam genommen. Beamte der Kriminalpolizei durchsuchten seine Wohnung und andere Räumlichkeiten. Radoicic wurde für bis zu 48 Stunden in Polizeigewahrsam genommen und mit einer Strafanzeige zur Staatsanwaltschaft in Belgrad gebracht.

„Milan Radoicic, der ehemalige Vizepräsident der Serbischen Liste, hat die Verantwortung für die Ereignisse im Dorf Banjska übernommen“, so eine Erklärung, die sein Anwalt Goran Petronijevic den Medien vorlas. Radoicic hatte zuvor auf die Einladung der staatlichen Behörden der Republik Serbien reagiert. Es wurde angekündigt, dass die Staatsanwaltschaft in Belgrad in Form eines Berichts informiert wird und weitere prozessuale Maßnahmen und Handlungen in ihrer Zuständigkeit ergreifen wird.

Die Ereignisse in Banjska und die Rolle von Milan Radoicic sind derzeit Gegenstand intensiver Untersuchungen. Die genauen Umstände und Hintergründe sind noch unklar und werden weiterhin ermittelt.