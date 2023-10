Vucic für CNN: „Serbien braucht keine Kriege und Konflikte mit der NATO“

In einem kürzlich geführten Interview äußerte sich der serbische Präsident Aleksandar Vucic zu aktuellen politischen Themen, darunter der Vorfall in Banjska, die Rolle Serbiens in der Region und die Aussage von Novak Djokovic.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat in einem Interview mit CNN Stellung zu aktuellen politischen Themen bezogen. Im Zentrum standen dabei der Vorfall in Banjska, die Rolle Serbiens in der Region und die Aussage von Novak Djokovic.

Vucic betonte, dass Serbien alle Menschen zur Verantwortung ziehen werde, die Straftaten auf serbischem Territorium begangen haben. „Er ist auf unserem Territorium verfügbar und die Staatsanwaltschaft wird ihre Arbeit tun“, sagte er in Bezug auf Milan Radoicic, der seine Beteiligung an einem Vorfall in Banjska zugegeben hat.

Am 24. September kam es zu einem bewaffneten Konflikt zwischen einer Gruppe von Serben, angeführt vom ehemaligen Vizepräsidenten der Serbischen Liste, Milan Radoicic, und der kosovarischen Polizei im Dorf Banjska im Norden des Kosovo. Dabei wurden ein kosovarischer Polizist und drei Serben getötet. Radoicic übernahm in einer schriftlichen Erklärung die Verantwortung für den Konflikt und behauptete, dass die Behörden in Belgrad nichts damit zu tun haben.

Beamte in Pristina behaupten hingegen, dass hinter dem Angriff auf die kosovarische Polizei in Banjska das Regime in Belgrad steckt.

Zu Berichten über eine Ansammlung von Mitgliedern der serbischen Armee in der Nähe des Kosovo äußerte sich Vucic ebenfalls. Er stellte klar, dass diese Berichte „nicht vollständig korrekt waren“. Serbien bevorzuge eine größere Präsenz der KFOR, insbesondere im Norden, und brauche keine Kriege und Konflikte mit der NATO. „Wir haben immer zugehört, wenn unsere Partner uns gebeten haben, die Situation zu deeskalieren“, so Vucic.

99 Prozent der Serben teilen Meinung von Djokovic

Der serbische Präsident betonte zudem, dass er das Daytoner Friedensabkommen und die territoriale Integrität von Bosnien und Herzegowina unterstütze und dies nie in Frage gestellt habe. Auf die Frage, ob er den Führer der Republik Srpska, Milorad Dodik, und die Destabilisierung von Bosnien und Herzegowina unterstütze, antwortete er: „Ich unterstütze das Daytoner Friedensabkommen und die territoriale Integrität von BiH und habe das nie in Frage gestellt.“

Zum Tennisspieler Novak Djokovic, der nach einem Spiel vor der Kamera schrieb „Kosovo ist das Herz Serbiens“, äußerte sich Vucic ebenfalls. Er schätzte, dass Djokovic das „von Herzen“ geschrieben habe und dass 99 Prozent der Serben diese Meinung teilen.