Novak Djokovic, Serbiens Tennis-Ikone, konnte beim Wimbledon-Turnier dieses Jahr keinen weiteren Feder hinter seinen Namen stecken.

In einem nervenaufreibenden Finale trat er gegen das spanische Tennisphänomen Carlos Alcaraz an und musste ihm den Sieg überlassen. Trotz einer erbitterten Auseinandersetzung endete das Spiel mit 3:2 Sätzen (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4) zugunsten von Alcaraz, einem athletischen Wunderkind, das im zarten Alter von 20 Jahren bereits seinen zweiten Grand-Slam-Titel einfährt.

Diese unvorhergesehene Niederlage stellte für Đoković einen bitteren Rückschlag dar, da ihm ein Sieg den Rang ,,GOAT“ („Greatest of All Time“ – der Größte aller Zeiten) sicherer gemacht hätte.

Trotz seiner Enttäuschung zeigte Djokovic wahre Sportlergröße und Anstand. In einer Geste, die seine Wertschätzung und Respekt für den Sportjournalisten Nebojsa Viskovic vom ,,SportKlub“ zum Ausdruck brachte, überreichte er ihm seine Trainingsjacke.

Vor dem Turnier hatte Djokovic in einem unter vier Augen geführten Gespräch dem berühmten Journalisten versprochen, ihm seine Trainingsjacke zu geben, sollte er den Titel in Wimbledon gewinnen. Obwohl ihm der ersehnte Triumph nicht zuteilwurde, hielt er sein Wort und schenkte dem Reporter, in einem Moment den die Kameras festhielten, seine Jacke.

Als Viskovic das Geschenk entgegennahm, schien er sprachlos zu sein. Das Einzige, was er hervorbringen konnte, war eine Bitte um eine Umarmung von Novak, die er freudig erhielt.