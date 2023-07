Jungstar stürzt Tennis-König! Djokovic verliert Wimbledon-Finale

Das Wimbledon-Finale, das am Sonntag stattfand, war ein furioser Schlagabtausch, an den sich die Zuschauer noch lange erinnern werden. Die emotionale Aufführung des serbischen Tennisstars, Novak Djokovic, ließ keinen Fan unberührt.

Das serbische Ass, Novak Djokovic, lag zwar einen Satz voraus, konnte aber den energischen jungen Gegner, Carlos Alcaraz, nicht abwehren. Dieser eroberte seinen ersten Wimbledon-Titel, was Đoković überraschte.

Nach der Partie auf dem Center Court äußerte sich ein sichtlich gerührter Djokovic: ,,Guten Tag. Nicht so gut für mich, aber gut für Carlos“, gestand er. ,,Ich muss damit beginnen, Carlos Alcaraz meine Ehre und Glückwünsche auszusprechen. Bei seinem Spiel zum Gewinn hat er beeindruckende Züge gemacht. Ich dachte, ich würde auf Ton und Beton Schwierigkeiten mit dir haben, nicht auf Gras. Aber dieses Jahr hat sich das geändert“, lobte er seinen Konkurrenten.

Trotz seiner Niederlage schien Djokovic großmütig. ,,Man verliert nie gerne ein Match auf diesem Niveau. Aber ich muss dankbar sein, denn ich habe viele Titel gewonnen. Wenn ich an das Finale 2019 gegen Roger Federer zurückdenke, in dem ich zwei Matchbälle rettete… Vielleicht hätte ich einige andere Finalspiele verlieren sollen, aber jetzt hat sich das Blatt gewendet“, gestand er ein.

Gefragt nach seinen Gefühlen, erwiderte er: ,,Morgen wird es mir gut gehen, heute nicht so sehr. Es ist schwer, eine solche Niederlage zu schlucken, besonders wenn man so knapp davor war. Aber genau für solche Momente arbeiten wir Tag für Tag, um auf den größten Plätzen in den größten Turnieren zu spielen. Mir ist es eine Ehre, diese Chancen und all die Erfolge, die ich bereits errungen habe, zu erleben. Heute jedoch war Carlos der Bessere. Glückwunsch, wir kommen stärker zurück!“

Djokovic konnte seine Emotionen nicht mehr zurückhalten, als er von der Anwesenheit seines Trainers Ivanisevic und seiner Familie sprach. ,,Ich bin froh, dass mein Sohn immer noch hier ist und lächelt…“, begann er und brach in Tränen aus. ,,Ich liebe dich! Danke, dass du mich unterstützt. Ich werde dich umarmen und dann können wir uns weiter lieben“, sagte er zu seiner Frau Jelena, in einem rührenden Moment, der die Herzen der Zuschauer berührte.