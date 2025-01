Aufgepasst: Diese Urlaubsstädte sind Diebstahl-Hotspots!

Für Reisende kann der Verlust von Wertsachen wie Handy oder Geldbörse ein Urlaubserlebnis schnell negativ beeinflussen. Eine aktuelle Erhebung zeigt, an welchen Orten Reisende besonders aufmerksam sein sollten.

Untersuchungen der Vermittlungsplattform „Paul Camper“ haben gezeigt, dass einige der meistbesuchten europäischen Städte ein hohes Risiko für Touristen darstellen, Opfer von Diebstählen zu werden. Basierend auf Polizeistatistiken, lokaler Berichterstattung und Eurostat-Daten wurden Städte wie Mailand, London, Edinburgh, Rom und Stockholm als besonders problematisch identifiziert.

Mailand

In der Modemetropole Mailand gerät statistisch jeder 162. Tourist ins Visier von Taschendieben. Die belebten Straßen und touristischen Attraktionen wie die Galleria Vittorio Emanuele II bieten Dieben zahlreiche Gelegenheiten. Der Rat: Tragen Sie Ihre Wertsachen nah am Körper und vermeiden Sie unübersichtliche Situationen.

London

Auch in London, das Millionen Touristen anzieht, sollten Reisende wachsam bleiben. Besonders frequentiert sind Märkte wie Camden und touristische Sehenswürdigkeiten wie der Buckingham Palace, wo einer von 367 Besuchern beraubt wird. Lassen Sie daher Ihr Smartphone oder Ihre Geldbörse niemals unbeaufsichtigt.

Edinburgh

Die schottische Hauptstadt Edinburgh überrascht auf Platz drei des Diebstahl-Rankings. Mit ihrem historischen Charme zieht sie nicht nur Touristen, sondern auch Diebe an. Einer von 450 Touristen wird hier bestohlen. Besonders während der Festivalzeiten ist erhöhte Vorsicht geboten.

Rom

Rom, besonders während des heiligen Jahres ein beliebtes Reiseziel, verzeichnet eine Diebstahlrate, bei der jeder 250. Tourist betroffen ist. Diese Rate steigt insbesondere in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie dem Kolosseum und den Vatikanischen Museen, wo Diebe oft auf Ablenkungsmanöver setzen.

Stockholm

Stockholm wird oft als eine der sichereren europäischen Städte gesehen, birgt jedoch ein Diebstahlrisiko von eins zu 322. Besonders die Altstadt Gamla Stan und öffentliche Verkehrsmittel sind Ziele von Dieben, die oft in Gruppen arbeiten.

Weniger diebstahlgefährdete Städte

Trotz höherer Sicherheit sollten Reisende auch in Städten wie Istanbul, Prag und Budapest wachsam bleiben. In Istanbul ist die Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls eins zu 1.491, in Prag eins zu 857 und in Budapest eins zu 914.

Für einen sichereren Urlaub empfehlen Experten den Einsatz von Bauchtaschen, Geldgürteln oder sicheren Rucksäcken. Vorsicht ist besonders bei scheinbar hilfsbereiten Personen geboten – bleiben Sie stets aufmerksam und schützen Sie Ihre Wertsachen.