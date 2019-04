Aufreger: Daras Sohn (10) kommentiert freizügiges Bild seiner Mama (FOTOS)

Teile diesen Beitrag:







Die bekannte Balkan-Sängerin veröffentlichte kürzlich auf Instagram ein Foto, auf welchem ihr Po im Fokus steht. Ihr Sohn Kosta kommentierte das Bild, was eine Lawine an Reaktionen auslöste.

Die Tatsache, dass ihr 10-jähriger Sohn so sexy Fotos seiner Mutter kommentiert, befinden viele User aber auch Kollegen von Dara Bubamara als mehr als nur unangebracht. Sie selbst schert sich jedoch nur wenig. „Das kommentieren nur böse Zungen, die sonst nichts Negatives über mich sagen können. Deshalb fixieren sie sich dann darauf, dass mein Sohn mein Bild geliked und kommentiert hat“, kommentiert der serbische Star.

„Intelligenter Junge, der eine Privatschule besucht“

Sie selbst kann die Aufregung rund um den Kommentar und Like ihres Sohnes Kosta gar nicht verstehen. Auf die Bild sei sie, laut eigenen Worten, in einem Badeanzug zu sehen. „Kosta hat schon viele Frauen am Strand im Bikini und Badeanzug gesehen. ich weiß nicht, was da so verwerflich dran ist?“, so die Sängerin und fügte hinzu:

„Er ist ein intelligenter Junge, besucht eine Privatschule, spricht drei Sprachen und versteht, dass seine Mutter im Showbusiness tätig ist. Sein Kommentar hat mehr als 100 Likes bekommen. Ich arbeite halt nicht an der Kasse, sondern bin im Showbusiness.“

