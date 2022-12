Aus einem armen Hirten aus Kroatien wurde der beste Fußballer der Welt (FOTO)

Der berühmte kroatische Nationalspieler Luka Modric wird für seine schwierige Lebensgeschichte und seinen Aufstieg zum großen Fußballstar bewundert. Nach einem Leben in Armut und einer schwierigen Kindheit, als er sich um Schafe kümmerte und fast nichts zu essen hatte, gelang es Modric, für seinen Traum zu kämpfen und einer der besten Fußballspieler der Welt zu werden.

Modric gewann als erster Spieler der Geschichte den Ballon d’Or der Weltmeisterschaft, die Auszeichnung UEFA-Spieler des Jahres, und wurde im selben Jahr zum besten Spieler der Welt bei der Auszeichnung FIFA-Weltfußballer des Jahres.

Um jedoch die Liste der Besten zu erreichen, hat Modric hart gekämpft und sein Lebensweg war alles als einfach.

Er selbst erzählte von seiner schwierigen Kindheit. Er wuchs in einer kleinen Stadt in der Nähe von Zadar auf und war als Junge Hirte auf dem Gebirge Velebit. Luka verbrachte den größten Teil seiner Kindheit als Flüchtling in einem Hotel, und wie sehr er das Fußballspielen liebte, zeigt die Tatsache, dass er fast alle Fenster des Hotels mit einem Ball einschlug. „Luka war ein schüchterner und zurückgezogener Junge, aber mit dem Ball würde er sich sofort verändern. Und er wird wild, unermüdlich, ein echter Kämpfer. Luka spielte unermüdlich Fußball im Hotel, besonders in der Lobby“, sagte Slavko Pernar, der damalige Hoteldirektor, der ihn später an den Fußballklub NK Zadar verwies.

FOTO: EPA-EFE/Tolga Bozoglu

Gleich zu Beginn seiner Karriere stieß er auf viele Vorurteile, viele bestritten oft sein Talent. Viele Fans wissen sehr gut, dass Modric nur 1,72 Zentimeter groß ist, weshalb sein Erfolg oft bestritten wurde. Er trainierte an der Fußballschule von Zadar und dann wurde sein Talent von Tomislav Basic entdeckt, der an ihn glaubte, obwohl andere behaupteten, er sei körperlich schwach und es gebe im Sport keine Zukunft für ihn.

“Es gab immer viel Skepsis mir gegenüber, gegenüber meinen Qualitäten, meiner Spielweise und meinem Körperbau. Man sagte, ich sei zu zerbrechlich, um großartige Ergebnisse zu erzielen. Aber all diese Widrigkeiten haben mich nicht berührt, es hat mich nur noch mehr motiviert. Menschen urteilen über andere Menschen, ohne dass sie es wissen, gerade in unserer Zeit mit all diesen sozialen Netzwerken und deswegen lese ich sie nicht mehr, habe einen engen Kreis und umgebe mich mit positiven Menschen“, sagte der einmal Kroatischer Kapitän, der heute dank seiner harten Arbeit das Leben genießt.

FOTO: EPA-EFE/Georgi Licovski

Nachdem er acht Jahre lang mit seinen Eltern und zwei Schwestern in einem Hotelzimmer „gequetscht“ war, zog er nach Zagreb, wo er zunächst für kurze Zeit in einem kleinen Zimmer im Dinamo-Stadion lebte, mit Mitbewohnern und Teamkollegen. Dann gab ihm der Verein eine Wohnung zur Nutzung, wo er wiederum ein Zimmer, ein Badezimmer und eine Küche hatte, die er sich mit Teamkollegen teilte, die auch von anderen Orten nach Zagreb kamen. Abgesehen davon, dass ihm der Klub aus Zagreb zu einer großartigen Fußballkarriere verholfen hat, lernte Modric dort auch seine Frau Vanja kennen. Das Paar ist seit 11 Jahren verheiratet und keine großen Details sind bekannt, denn Modric ist dafür bekannt, dass er sein Privatleben für sich behält. Das Paar hat einen Sohn Ivan und die Töchter Sofia und Emma.

2008 wechselte Modric für die Summe von 21.000.000 Euro zu Tottenham, was für Tottenham ein Rekordtransfer war. Im Sommer 2012 wechselte er für 35.000.000 Euro zu Real Madrid. Mit Real hat er bisher vier Champions League und Klub-Weltmeisterschaften, drei europäische Supercups und einen spanischen Supercup, zwei spanische Fußball-Ligen Primera und eine Copa del Rey gewonnen.

Für Luka Modric sagen Experten, dass er ein kleiner Mann mit einem großen Herzen ist, welches er gerne auf dem Feld lässt, berichtet das Medium Stil Kurir.