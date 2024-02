Ausgelacht – Rollstuhlfahrerin muss sich durch Treppen ziehen

In einem aktuellen Vorfall in London wurde die 29-jährige Rollstuhlfahrerin Jenny Berry gezwungen, die Treppen einer U-Bahn-Station hinaufzukriechen, da der Aufzug außer Betrieb war. Das Verhalten der Bahnhofsmitarbeiter, die den Vorfall beobachteten und lachten, hat zusätzlich für Empörung gesorgt.

Jenny Berry, eine 29-jährige Rollstuhlfahrerin aus Großbritannien, hat kürzlich ein Video veröffentlicht, das sie zeigt, wie sie sich mühsam die Treppen der Dalston Junction Station im Nordosten Londons hinaufzieht. Der Aufzug war außer Betrieb und ihr Hotel befand sich direkt vor der Station.

In dem Video äußert Berry ihre Frustration über das Verhalten des Personals des Transport for London (TfL). Sie erklärt: „Es gab keine Hinweise von der Station, von der ich abgefahren bin, dass der Aufzug nicht funktioniert, und es gab auch kein Personal auf dem Bahnsteig, das mir geholfen hätte, zur anderen verfügbaren Station auf der gegenüberliegenden Seite zu gelangen. Also kroch ich diese Treppe hinauf, weil mein Hotel buchstäblich außerhalb dieser Station war.“

Noch schockierender war die Tatsache, dass ein Eisenbahnarbeiter Berry mitteilte, dass der Aufzug nach 15 Minuten wieder funktionierte, genau in dem Moment, als sie die Spitze der Treppe erreicht hatte. Das Lachen der Arbeiter war ebenfalls zu hören, was Berry besonders schockierte.

Auf die Reaktionen zu ihrem Video antwortete Berry, dass einige Leute den Punkt des Videos nicht verstanden hätten und sie in Ruhe lassen sollten. Sie betonte, dass sie „eine von Tausenden ist, die das durchmachen“.

Mark Evers, zuständig für Kundenbeziehungen bei TfL, äußerte sich zu dem Vorfall und entschuldigte sich bei Berry: „Wir bedauern zutiefst das verstörende Erlebnis, das Jenny Berry während ihrer Reise mit uns hatte, und wir untersuchen diesen Vorfall dringend mit „Arriva Rail London“, die im Auftrag von uns den London Overground betreibt, um sicherzustellen, dass dies nicht wieder vorkommt.“

Evers betonte, dass TfL versteht, dass nicht funktionierende Aufzüge einen erheblichen Einfluss auf Kunden haben können, die sich auf sie verlassen. Er versicherte, dass TfL bestrebt ist, den Transport in London zugänglicher zu machen und dass sie daran arbeiten, sicherzustellen, dass Aufzüge schnell repariert werden und Informationen über ihre Verfügbarkeit sofort veröffentlicht werden.