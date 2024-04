Austria-Stürmer Huskovic brutal überfallen

Am helllichten Tag wurde der junge Fußballprofi Muharem Huskovic Opfer einer brutalen Attacke: Vor einem Geldautomaten wurde er von einer unbekannten Person attackiert und mit Schlagen im Gesicht schwer verletzt. Dieses schockierende Ereignis hinterließ nicht nur physische, sondern sicherlich auch psychische Spuren bei dem 21-Jährigen.

Dank der raschen medizinischen Versorgung im Allgemeinen Krankenhaus Wien (AKH) durch den Teamarzt Dr. Marcus Hofbauer wurde eine mehrfache Fraktur des Nasenbeins diagnostiziert. Diese Verletzung ist für einen Sportler besonders problematisch, konnte sie doch zu einer Zwangspause führen.

Wollte Geld abheben

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall kurz vor 22 Uhr. Huskovic stand gerade vor einem Geldautomaten in der Dresdner Straße im 20. Wiener Gemeindebezirk, als er sich plötzlich einer körperlichen Attacke ausgesetzt sah. Der Angreifer, dessen Identität bisher nicht festgestellt werden konnte, verpasste Huskovic ohne erkennbaren Grund mehrere Schläge. Die Polizei, nach einer Notrufmeldung rasch vor Ort, leitete sofort die erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen ein, um den Täter ausfindig zu machen und die Umstände des Überfalls zu klaren.

Im Zuge der Aufklärung des Falls bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die zum besagten Zeitpunkt relevante Beobachtungen gemacht haben konnten, werden aufgefordert, sich zu melden.

Schutzmaske

Doch es zeichnet sich ein Lichtblick am Ende des Tunnels ab: Huskovic zeigt sich widerstandsfähig. Die Verletzung hindert ihn nicht daran, schon bald wieder auf dem Platz zu stehen. Mit einer speziell angefertigten Schutzmaske soll der Fußballer bereits am morgigen Tag ins Mannschaftstraining zurückkehren. Diese schnelle Genesung und die Möglichkeit, die Maske zu tragen, sind entscheidende Faktoren, die ihm die Teilnahme am bevorstehenden Spiel gegen den WAC ermöglichen könnten.

Vom Pech verfolgt?

Im Oktober 2022 war Huskovic mit seiner Freundin in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Zu diesem Zeitpunkt musste er aus einem brennenden Fahrzeug gerettet werden und war anschließend kurzzeitig in ein künstliches Koma versetzt worden. Obwohl er die Intensivstation bald darauf verlassen konnte, musste er sich einer Kreuzbandoperation unterziehen.

Ein Zeichen von Stärke und Entschlossenheit

Diese Entschlossenheit und der Wille zur schnellen Rückkehr auf den Rasen verdeutlichen die mentale Starke des jungen Profis. Muharem Huskovic konnte somit nicht nur körperliche Widerstandsfähigkeit demonstrieren, sondern auch eine inspirierende Botschaft an seine Mannschaft, Fans und die breite Öffentlichkeit senden: dass Gewalt und Ruckschlage einen nicht davon abhalten können, seinen Weg fortzusetzen und Ziele zu erreichen. Das Spiel am Samstag wird zeigen, wie stark Huskovic wirklich ist – im wahrsten Sinne des Wortes.