Auto-Angriff auf Cecas Villa: Sängerin im Schock (FOTO & VIDEO)

Unbekannte verübten einen Vadalismus-Angriff auf das Haus der bekannten serbischen Sängerin in Belgrad. Überwachungskameras filmten den gesamten Vorfall mit.

Bisher noch unbekannte Personen fuhren am vergangenen Sonntag um 6:45 Uhr früh mit drei Autos in Cecas Einfahrt. Dort angekommen sind sie mehrmals frontal in die Eingangstür und danebenliegenden Säulen gefahren.

Zu Schaden kam glücklicherweise niemand, wurde die Front der Villa nicht unerheblich beschädigt. Nach ihrem Auto-Angriff fuhren die drei Wagen in Richtung Autokomanda.

Die Polizei wurde sofort verständigt und das gefilmte Videomaterial übermittelt. Die Sängerin zeigte sich schockiert: „Ich erwarte mir, dass die Täter noch heute verhaftet wird. Die Polizei hat die Videos bekommen. Es war ein geplanter Vandalismus-Angriff auf Privatbesitz.“

