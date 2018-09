Der Aufstieg Džekos: Aus dem belagerten Sarajevo zum Fußballstar (VIDEO)

Der Krieg in Bosnien-Herzegowina hat die Kindheit von Edin Džeko geprägt. Fernab des Leids steht er nun mit der AS Rom im Rampenlicht.

Als im Jahr 1992 der Krieg nach Bosnien-Herzegowina kam, war Edin Džeko sechs Jahre alt. Der Sarajevoer Ortsteil Otoka, wo Džeko aufgewachsen ist, glich einem Trümmerhaufen. Kaum ein Gebäude wurde von den vielen Bomben verschont, die im bosnischen Unabhängigkeitskrieg in der Metropole detonierten.

Lesen Sie auch: Serbischer Motorsportler prügelt auf Fan ein: „Jeder Serbe hätte das getan“ (VIDEO) Nach dem Rennen in Monza versetzte der Tourenwagenfahrer Dušan Borković einem Fan einen heftigen Faustschlag.

„Als es gefährlich wurde, ertönten Sirenen und wird mussten uns verstecken“, erinnert sich der Fußballstar in einem Video der Facebook-Seite von COPA90. Der 32-Jährige erzählt über seine vom Krieg geprägten Kindheit und seiner Liebe zu Sarajevo.

Fußball als Ablenkung

Obwohl seine Eltern jedes Mal fürchteten, es könnte etwas Schreckliches passieren, spielte Džeko auch im Krisengebiet regelmäßig Fußball. Denn wenn der Ball über die Felder rollte, vergaß er für wenige Momente das Leid und die Entbehrungen. „Ich erinnere mich als ich mit dem Fußball anfing. Alles war zerstört und zum Training zu fahren, war eine Herausforderung. Mein Vater musste mich jeden Tag zum Training bringen und danach gab es Brot zum Essen“, erzählt der Fußballprofi.

Tschechien als wichtigster Karriereschritt

Als den wichtigsten Schritt seiner Karriere bezeichnet der Bosnier seinen Wechsel nach Tschechien. „Das war eine Möglichkeit besser zu werden. Ich bereue es nicht“, so Džeko. Wenn er frei vom Fußball hat, dann fliegt er in die Heimat. „Alles was sich um Sarajevo dreht kommt für mich an erster Stelle. Ich bin dort aufgewachsen, meine Familie und Freunde sind dort“, schwärmt der Bosnier über seine Heimatstadt. Das Video hat bereits über 123.000 Aufrufe und wurde über 600 Mal auf Facebook geteilt.