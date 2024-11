Auto-Pflege: Mit Sonax gut auf den Winter vorbereiten!

Der Winter kommt! Es ist Zeit, die eingelegte Sarma und restliche „Zimnica“ abzuholen. Mit dem Auto ist nichts leichter als das, doch um durch die kalte Jahreszeit und über die frostige Autobahn zu kommen, ist Vorbereitung das A und O. Šaban im Hintergrund reicht nicht, um das Eis auf den Scheiben schmelzen zu lassen. Das Allrounder-Produkt von SONAX schafft es, dem Eis zu trotzen.

Der Winter kommt! Zeit für Vorbereitungen

Es ist soweit: Höchste Zeit, das Auto winterfest zu machen! Um im Winter klare Sicht zu gewährleisten, sollte auf einen speziellen Winterscheibenreiniger umgestellt werden. Dieser entfernt den typischen Winterschmutz – ein hartnäckiges Gemisch aus Öl, Ruß und Streusalz – schnell und ohne Schlieren.

Eine verschmierte Windschutzscheibe kann zu gefährlichen „Blindflügen“ führen, erklärt Dr. Jan Heinemann, Leiter Forschung und Entwicklung bei Sonax. „Die Zeit ohne klare Sicht verlängert sich durch verschmierte Scheiben, bei 90 km/h können das bis zu 100 Meter sein“, so Heinemann. Ein Winterscheibenreiniger sorgt in Sekundenschnelle für klare Sicht und reduziert den Verbrauch der Reinigungsflüssigkeit, was die Kosten pro Reinigungsvorgang minimiert.

Minderwertige Produkte können Risse verursachen

Winterscheibenreiniger enthalten kälteaktive Tenside, die den Schmutz umschließen und abtragen. „Sonax Antifrost und Klarsicht“ ist dabei besonders materialschonend und greift weder Lack noch Kunststoff an. Sogar empfindliche Oberflächen wie Reparaturlacke oder folierte Autos werden geschützt.

Minderwertige Produkte hingegen können Spannungsrisse an Polycarbonat-Scheinwerfern verursachen. Die Rezepturen von Sonax sind zudem für moderne Wischertechnologien und Fächerdüsen getestet und auch für Scheinwerfer wie Laser, Matrix-LED oder XENON geeignet.

Profi-Tipp Mit einem Gummipflegestift bleiben die Türgummis geschmeidig und verhindern das Festfrieren!

Frostschutzangaben oft irreführend

Neben der Reinigungsleistung ist auch der Frostschutz wichtig, damit die Scheibenwaschanlage im Winter funktioniert. Experten wie Dr. Heinemann kritisieren hingegen immer wieder die Frostschutzangaben vieler handelsüblicher Konzentrate: „Aussagen zur Funktionsfähigkeit wie ‚bis zu -60 Grad Celsius‘ erwecken den Eindruck, man kann diese Reiniger auch unverdünnt in den Waschbehälter einfüllen.

Lesen Sie auch: Sonax: Weg mit dem Winterschmutz! SONAX-Experte René Schwarz zeigt uns, wie man das Auto nach einem langen Winter wieder in Form bringt – Geheimtipps inklusive.

Detox für das Auto nach dem Balkan-Urlaub PROFI-CLEANING: SONAX-Experte René Schwarz zeigt uns, wie man das Auto nach dem Urlaub wieder auf Vordermann bringt.

Oberscheider Carwash: Die coolste Waschanlage Österreichs Im 14. Bezirk, direkt neben dem Auhof Center, bietet Oberscheider Carwash eine der modernsten Indoor-Waschanlagen Wiens.

Davon ist abzuraten, da die Konzentrate erst mit der Zugabe von Wasser für rückstandslose und schlierenfreie Reinigung sorgen. Wichtig ist, dass bei der Umstellung keine Reste des Sommerreinigers in der Scheibenwaschanlage verbleiben. Diese können den Frostschutz herabsetzen und das System verstopfen, wenn die Leitungen gefrieren.



Lesen Sie weitere aktuelle Exklusiv-Interviews und Reportagen in unserer aktuellen Print-Ausgabe! Jetzt überall erhältlich!

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.