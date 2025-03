Baba Vanga sagte Sasa Popovics Tod voraus!

Der plötzliche Tod von Sasa Popovic erschüttert die Promiwelt. Seine Begegnung mit der Wahrsagerin Baba Vanga bleibt unvergessen.

Der plötzliche Tod von Sasa Popovic nach einer kurzen, schweren Krankheit hat viele Menschen tief betroffen gemacht, insbesondere in Prominentenkreisen. Bekannt für seinen unermüdlichen Kampfgeist und seine lebensfrohe Art, hatten viele bis zuletzt auf seine Genesung gehofft. Popovic, der gemeinsam mit Lepa Brena und der Band Slatki Greh in Jugoslawien legendäre Musikshows auf die Bühne brachte, füllte mit seinen Auftritten auch in den Nachbarländern die größten Arenen und Stadien.

Baba Vangas Prophezeiungen

Während eines Konzerts in Bulgarien hatte Popovic die Gelegenheit, die berühmte Wahrsagerin Baba Vanga zu besuchen. Er erzählte ausführlich von dieser Begegnung und den Vorhersagen, die sie ihm machte. Bei einem Auftritt in Bulgarien wurde Popovic zusammen mit Brena darüber informiert, dass sie um 11 Uhr einen Termin bei Baba Vanga hätten. Beide erhielten zwei Zuckerwürfel, die sie in eine Serviette wickelten und unter ihr Kopfkissen legten, bevor sie am nächsten Tag zu Vanga gingen.

Ihnen wurde geraten, Baba Vanga weder Geld noch materielle Geschenke zu überreichen, da sie vom Staat unterstützt wurde. Nach einer Zollkontrolle legten sie einen Kilometer zu Fuß zurück, bis sie die Zelte erreichten, in denen Menschen bereits seit 15 Tagen auf ihren Termin warteten. Der jugoslawische Staatschef Tito hatte Baba Vanga bereits viermal besucht. Vanga, die verständlich Serbisch sprach, empfing Sasa und Brena, wobei Sasa als Erster an der Reihe war.

Vanga bat ihn, seine Brille abzunehmen, obwohl er keine trug, und begann sofort mit ihren Ausführungen. Sie sagte, er sei 37 Jahre alt, und erwähnte, dass sein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei, während seine Mutter allein zurückblieb. Sie warnte ihn, dass seine Mutter die Kerze für den Feiertag wieder anzünden solle. Außerdem sprach sie über sein rotes Auto, das er in Wien gekauft hatte, und riet ihm, die Papiere gut aufzubewahren. Sie prophezeite, dass sich die Band, mit der er arbeitete, innerhalb eines Jahres auflösen würde – und das, obwohl sie zu dieser Zeit noch ein Konzert vor 120.000 Zuschauern gaben.

Lesen Sie auch: Testament von Sasa Popovic: Diese Person bekommt allesSasa Popovic hinterlässt ein durchdachtes Testament. Wie werden seine letzten Wünsche das Erbe beeinflussen, und was bedeutet das für seine Familie?

Testament von Sasa Popovic: Diese Person bekommt allesSasa Popovic hinterlässt ein durchdachtes Testament. Wie werden seine letzten Wünsche das Erbe beeinflussen, und was bedeutet das für seine Familie? Saša Popović: Musiklegende hinterlässt besonderen Platz im Herzen dieser SängerinSaša Popović, Gründer der Grand Produktion, verstarb mit 70 Jahren. Er hinterlässt eine bedeutende Lücke in der Musiklandschaft und in den Herzen vieler

Saša Popović: Musiklegende hinterlässt besonderen Platz im Herzen dieser SängerinSaša Popović, Gründer der Grand Produktion, verstarb mit 70 Jahren. Er hinterlässt eine bedeutende Lücke in der Musiklandschaft und in den Herzen vieler Sasa Popovic: Sein Luxusleben und ErfolgeSaša Popovic, eine prägende Persönlichkeit der serbischen Unterhaltung, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Bekannt für seine Investitionen in Luxusautos

Zukunftsvisionen

Vanga sagte außerdem voraus, dass Sasa singen würde, obwohl er der Einzige in der Gruppe war, der dies nicht tat. Sie prophezeite zudem, dass er im Alter von 48 Jahren an der Spitze der serbischen Musikszene stehen würde. Auf seine Frage nach einer Heirat antwortete Vanga, dass er in den nächsten sechs Jahren nicht heiraten werde. Seine damalige Freundin war im vierten Monat schwanger, doch Vanga sagte voraus, dass das Kind nicht geboren würde und sie sich am 5. Jänner trennen würden. Schließlich prophezeite sie ihm, dass er im Alter von 86 Jahren eines natürlichen Todes sterben werde. Diese Erlebnisse teilte Sasa mit der serbischen Zeitung Alo.