Baba Vanga: Mit diesen Prophezeiungen lag sie 2024 richtig

In der Welt der Prophezeiungen gibt es nur wenige Persönlichkeiten, die so bekannt sind wie Baba Wanga. Die bulgarische Hellseherin, geboren 1911, verstarb 1996 im Alter von 85 Jahren.

Sie wurde häufig als der „Nostradamus des Balkans“ bezeichnet und trotz ihrer Blindheit auf der ganzen Welt als „lebende Heilige“ verehrt. Was ist dran an ihren Vorhersagen, die sowohl Faszination als auch Skepsis hervorrufen?

Bemerkenswerte Vorhersagen

Baba Wanga wird zugeschrieben, bedeutende Ereignisse vorausgesehen zu haben. Eine ihrer bekanntesten Prophezeiungen betrifft den Tsunami von 2004, der verheerende Auswirkungen auf Teile Ostasiens hatte. Auch die tragischen Anschläge vom 11. September in den USA und der Aufstieg des Islamischen Staates sollen von ihr vorhergesagt worden sein. Diese Treffgenauigkeit beeindruckt viele ihrer Anhänger, die von ihrer scheinbaren Gabe überzeugt sind.

Das waren ihre Prophezeiungen für 2024

Die Terrorgefahr in Europa ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Ein besonders tragischer Höhepunkt war der islamistische Terrorangriff auf ein Stadtfest im deutschen Solingen, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren. Neben diesen beunruhigenden Entwicklungen hatte die blinde Wahrsagerin Baba Wanga auch wirtschaftliche Probleme und steigende Schulden vorausgesagt – eine Prophezeiung, die sich insbesondere in Österreich bewahrheitete.

Zusätzlich traten erschreckende Wetterextreme und Naturkatastrophen ein, darunter das verheerende Jahrhunderthochwasser im Osten Österreichs. Baba Wanga wird auch zugeschrieben, das spektakuläre Comeback von Donald Trump vorhergesagt zu haben. Allerdings sagte sie voraus, dass der künftige US-Präsident mit einer schweren Erkrankung zu kämpfen haben würde.

Eine Figur zwischen Rätsel und Realität

Für das Jahr 2024 prognostizierte Wanga erneut ein Jahr voller Umwälzungen. Eine ihrer umstrittenen Vorhersagen betraf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der laut ihrer Vision einem Attentat zum Opfer fallen sollte. Tatsächlich bleibt Putin 2024 unverändert einflussreich an der Macht.

Trotz der Unvollkommenheit mancher Vorhersagen bleibt Baba Wanga eine faszinierende Gestalt. Ihre Voraussagen werfen Fragen auf, die bis heute für die Wissenschaft rätselhaft bleiben. Während die Genauigkeit ihrer Prophezeiungen Gegenstand zahlreicher Debatten ist, wird sie weiterhin von vielen als bedeutende Seherin betrachtet, die einen tiefen Einblick in zukünftige Geschehnisse hatte.